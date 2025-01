Une importante fumée s'est dégagée de l'Hôtel des Bergues ce mercredi soir à Genève. Les combles de l'établissement ont pris feu, entraînant une importante mobilisation des pompiers. Personne n'a été blessé et l'incendie a pu être contenu.

L'Hôtel des Bergues à Genève évacué à cause d'un incendie

L'Hôtel des Bergues à Genève évacué à cause d'un incendie

Les combles de l'Hôtel des Bergues à Genève ont pris feu ce mercredi soir. Photo: keystone-sda.ch

Un incendie s'est déclaré à 21h27 au Four Seasons – Hôtel des Bergues, relaie ce mercredi soir la «Tribune de Genève». Le feu aurait débuté dans les combles du plus vieux palace de Suisse situés au bord du Rhône, obligeant le personnel et les clients à évacuer.

Le dispositif de détection automatique a signalé un problème de fumée, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève. A l'arrivée des premiers pompiers, de la fumée se dégageait de la toiture. Le feu a rapidement percé et s'est propagé tout autour de l'enseigne lumineuse.

Plus de 50 pompiers mobilisés

Un important dispositif du SIS a été déployé. «La sécurité de nos hôtes et de nos employés est une priorité», a confié à la «TDG» Pedro Nova, directeur commercial. Afin de prendre le feu en tenaille, les pompiers ont placé deux lances de chaque côté à l'extérieur et à l'intérieur.

Ils ont ainsi réussi à le contenir rapidement, a expliqué Nicolas Millot, mais ils devaient ensuite dû dégarnir le toit pour l'éteindre, avant de placer des bâches pour protéger l'immeuble. Un dispositif a aussi été mis en place à l'intérieur du bâtiment pour éviter les dégâts d'eau.

Les 81 personnes qui devaient dormir dans l'hôtel de luxe ont été évacuées et abritées dans un bus chauffé ainsi que dans un hôtel voisin. A aucun moment les clients ont été en danger, et personne n'a été blessé, a fait savoir Nicolas Millot. Le groupement SIS est intervenu avec 55 pompiers professionnels et volontaires.

Une enquête devra déterminer l'origine du sinistre. Celle-ci restait toujours inconnue jeudi matin.