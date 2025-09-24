DE
Exit Simone Töndury
La directrice artistique de la Chaux-de-Fonds Capitale culturelle s'en va

Simone Töndury, directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027, quittera ses fonctions fin 2023 pour raisons familiales. Elle assurera la sélection des 280 dossiers reçus et la continuité des projets artistiques jusqu'en décembre.
Publié: 02:43 heures
|
Dernière mise à jour: 02:52 heures
La directrice de la Chaux-de-Fonds Capitale culturelle va s'en aller.
Photo: ©Ville de La Chaux-de-Fonds/C.Schindler
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La directrice artistique de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027, Simone Töndury, va quitter ses fonctions à la fin de l'année. Après avoir été en fonction un peu plus d'un an, la spécialiste des arts vivants a évoqué des raisons familiales à ce départ.

«Simone Töndury assurera pleinement son rôle jusqu’en décembre, en organisant notamment le travail de sélection des 280 dossiers reçus pour l’appel à participation et en garantissant la continuité des projets artistiques en cours», ont indiqué mercredi les responsables de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27).

La directrice artistique assurera «une transmission complète de ses responsabilités jusqu’en décembre, en étroite collaboration avec le directeur exécutif, Olivier Schinz». C'est ce qu'indique le communiqué.

