Une association déboutée
Le Tribunal fédéral rejette la demande de suspension des tirs de cerfs

L'Association Animal équité échoue à bloquer les tirs de cerfs autorisés à Genève. Le Tribunal fédéral rejette sa demande de suspendre les abattages prévus jusqu'à fin janvier.
Publié: 12:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Le Conseil d'Etat genevois a autorisé les tirs de régulation des cerfs dans le bois de Versoix.
Photo: IMAGO/CTK Photo
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral rejette une nouvelle fois une requête d'effet suspensif déposée par l'Association Animal équité. Cette dernière s'oppose aux tirs de cerfs autorisés par le Conseil d'Etat genevois.

L'association a recouru à Mon Repos contre le refus de la Cour de justice du canton de Genève d'accorder l'effet suspensif à son recours contre les tirs de cerfs. L'arrêt publié vendredi porte uniquement sur la décision, sans indiquer les motifs.

En juin 2025, le Conseil d'Etat a autorisé pour la troisième année consécutive des tirs de régulation des cerfs entre le 1er novembre 2025 et le 31 janvier 2026 dans les bois de Versoix. L'objectif est d'abattre 40 animaux.

25 cerfs abattus en un hiver

L'Association Animal équité s'est opposée en vain aux précédentes campagnes de tir. Pour la période 2024-2025, elle avait obtenu l'effet suspensif jusqu'à la mi-janvier 2025, ce qui avait limité à 10 le nombre de bêtes abattues.

Durant l'hiver 2023-2024, 25 cerfs avaient été abattus par les gardes de l'environnement genevois. Cela représentait un tiers environ des bêtes séjournant durant cette période dans les forêts de Versoix et Collex-Bossy.

