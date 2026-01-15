Un objet explosif a été découvert dans une grange à Montignez (JU). La police jurassienne a sécurisé les lieux et fait appel à des experts bernois pour des analyses techniques.

Un objet explosif trouvé dans une grange privée dans le Jura

ATS Agence télégraphique suisse

Un objet de nature explosive a été découvert dans une grange située sur une propriété privée à Montignez (JU). Aucune mise en danger de la population n’a été constatée.

«Les propriétaires ont alerté la police cantonale jurassienne à la suite de la découverte de cet objet explosif. Les lieux ont été sécurisés et un appui spécialisé a été requis», a indiqué jeudi la police.

«La nature exacte de l’objet n’est, à ce stade, pas déterminée», peut-on lire dans le communiqué. La police cantonale jurassienne a fait appel à la brigade incendies et explosions (BEX) de la police cantonale bernoise, dont les collaborateurs interviennent dans ce type de cas afin de procéder aux vérifications et aux mesures techniques nécessaires.