DE
FR

Analyse en cours
Un objet explosif trouvé dans une grange privée dans le Jura

Un objet explosif a été découvert dans une grange à Montignez (JU). La police jurassienne a sécurisé les lieux et fait appel à des experts bernois pour des analyses techniques.
Publié: 18:34 heures
La police jurassienne a découvert un engin explosif dans une grange à Montignez.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un objet de nature explosive a été découvert dans une grange située sur une propriété privée à Montignez (JU). Aucune mise en danger de la population n’a été constatée.

«Les propriétaires ont alerté la police cantonale jurassienne à la suite de la découverte de cet objet explosif. Les lieux ont été sécurisés et un appui spécialisé a été requis», a indiqué jeudi la police.

«La nature exacte de l’objet n’est, à ce stade, pas déterminée», peut-on lire dans le communiqué. La police cantonale jurassienne a fait appel à la brigade incendies et explosions (BEX) de la police cantonale bernoise, dont les collaborateurs interviennent dans ce type de cas afin de procéder aux vérifications et aux mesures techniques nécessaires.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus