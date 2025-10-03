DE
Grave accident à Tavannes
Un ado blessé par un véhicule agricole conduit par... un autre jeune

Un grave accident s'est produit à Tavannes, dans le Jura bernois. Un adolescent conduisant un véhicule agricole a heurté un jeune piéton, le blessant grièvement. La victime a été héliportée à l'hôpital par la Rega.
La commune de Tavannes (BE) a connu un grave accident de véhicule agricole ce jeudi. Un ado est grièvement blessé.
Photo: Keystone
Blick_Leo_Michoud.png
Léo MichoudJournaliste Blick

Au volant d'un véhicule agricole, un ado en a heurté un autre à pied. Le grave accident s'est produit à Tavannes (Jura bernois), dans le secteur de Belfond, ce jeudi 2 octobre.

Le piéton adolescent se trouvait au bord de la route. Il a été «grièvement blessé dans la collision et héliporté à l’hôpital par la Rega», communique la police cantonale bernoise ce vendredi.

Enquête en cours

Les secours ont été alertés peu avant 16h20. Le conducteur et son passager sont indemnes. Une enquête est en cours pour préciser les causes et les circonstances exactes de la collision.

Outre des patrouilles de police et un hélicoptère de la Rega, l'intervention a mobilisé deux équipes d’ambulanciers et la care team du canton de Berne. «Le tronçon de route concerné a été totalement fermé à la circulation pendant environ deux heures pour les besoins de l’intervention», précise le communiqué.

