Vous pouvez de nouveau faire trempette dans le Rhône

La baignade dans le Rhône à Genève est à nouveau autorisée après une fuite d'huile jeudi. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, il est à nouveau possible de se baigner dans le Rhône. Tout risque sanitaire après la fuite d'huile survenue jeudi a été écarté vendredi matin. Le chantier des Services industriels de Genève (SIG) à l'origine de la fuite restera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre, indiquent jeudi le canton et les SIG dans un communiqué commun. La baignade entre le pont Sous-Terre et la confluence avec l’Arve et toutes les autres activités courantes sur le Rhône, sont à nouveaux autorisées.

L’incident s’était produit jeudi vers 11h sur un chantier situé au niveau du barrage du Seujet, en amont du Bâtiment des Forces Motrices (BFM). Quelque 140 litres d’huile biodégradable ont été déversés dans le Rhône à une heure de forte affluence de baigneurs. La situation a été maitrisée dans la soirée.

L'enquête devra établir les responsabilités de ce double incident, puisqu’il s’agit du même chantier à l’origine de la pollution de mardi dernier qui avait également amené à une interdiction de la baignade. Aucun impact sur les milieux naturels n’a été constaté à ce stade mais une surveillance renforcée, notamment des roselières, est toujours de mise.