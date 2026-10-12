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Retrouvé au large de Nyon
Un bateau des pompiers genevois volé et saccagé

Un bateau de sauvetage des pompiers genevois a été dérobé durant le week-end, avant d'être retrouvé dimanche matin dans le port de Nyon (VD). Fortement endommagé, il a également été vidé de son matériel de secours. Une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 2 minutes
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Un bateau de sauvetage du Service d'incendie et de secours (SIS) de Genève a été volé par effraction, vraisemblablement dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre. L'embarcation a finalement été retrouvée dimanche matin dans le port de Nyon, dans le canton de Vaud, mais dans un piteux état, indique le capitaine Nicolas Millot, officier de la communication du SIS.

La coque et le moteur ont subi d'importants dégâts. Le matériel de sauvetage a également disparu, notamment une planche permettant de sortir une victime de l'eau et de la stabiliser, ainsi que plusieurs gilets de sauvetage destinés aux sapeurs-pompiers.

L'hélice du bateau volé est fortement endommagée.
Photo: ©?Incendie Secours Genève

Le montant des dommages et du matériel dérobé se chiffre à plusieurs milliers de francs. Le bateau restera inutilisable pendant plusieurs jours.

Un bateau de remplacement déployé

Le vol n'a toutefois pas compromis le dispositif de secours. Les pompiers ont immédiatement déployé une embarcation de remplacement, habituellement entreposée sur une remorque. Celle-ci a été installée en amont du barrage du Seujet, à Genève, où se trouvait le bateau volé. Ce secteur du Rhône présente un risque élevé de noyade et nécessite une capacité d'intervention rapide.

Dans son communiqué, le SIS condamne fermement cet acte et rappelle que les équipements de secours installés sur le domaine public sont destinés à protéger la population toute l'année. Leur disponibilité peut être décisive pour sauver des vies.

Une plainte a été déposée et une enquête de police est en cours. Le SIS indique collaborer étroitement avec les enquêteurs.

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