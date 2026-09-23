Criblée de dettes, la société genevoise Ronin Primeurs a été déclarée en faillite le 15 septembre à la demande du syndicat Unia. L'entreprise, qui doit plus de 6 millions de francs, ne versait plus régulièrement les salaires de certains employés.

Après des déboires et des millions de dettes, Ronin Primeurs est en faillite

Après des déboires et des millions de dettes, Ronin Primeurs est en faillite

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Le petit empire des fruits et légumes était au bord du gouffre, le voilà maintenant en faillite. La société genevoise Ronin Primeurs, active dans le secteur des fruits et légumes, a été déclarée en faillite le 15 septembre par le Tribunal de première instance, révèle ce mercredi «La Tribune de Genève». C'est la deuxième fois en un an que l'entreprise active depuis 1969, qui fournissait entre autres les Hôpitaux universitaires de Genève, est mise en liquidation.

La firme faisait l’objet de poursuites pour plus de six millions de francs de la part de divers fournisseurs, ainsi que des autorités fiscales et du fonds de compensation AVS. La faillite a été prononcée à la demande du syndicat Unia.

Unia entendait freiner l'accumulation des arriérés dus aux employés, dont certains ont été licenciés ou n'étaient plus payés régulièrement. Le syndicat réclame également un audit des flux financiers entre les structures liées au propriétaire, Julien George, un entrepreneur français. Désormais sous le contrôle de l'Office des faillites, les actifs de l'entreprise pourront être examinés.

Une première fois en faillite en janvier 2026

En janvier 2026, le Tribunal de première instance de Genève avait prononcé la faillite de la firme, mais la décision avait été annulée par la Cour de justice civile, le créancier ayant été payé. Cette fois, Unia salue une décision qui permet de protéger «au mieux les droits des travailleurs», selon son secrétaire syndical Yan Giroud, et attend que les responsabilités soient établies.

Contacté par nos confrères, Julien George indique avoir déjà déposé un recours assorti d'une demande d'effet suspensif.