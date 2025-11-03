Âgé de 38 ans, l'humoriste genevois est mort vendredi. Il avait également siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville.

Antoine Maulini était très impliqué sur la scène culturelle genevoise.

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.

L'annonce du décès, révélé ce week-end par la «Tribune de Genève», est parue lundi dans la presse. Antoine Maulini, fils du comédien Pierre Maulini, avait notamment joué et dansé dans la Revue genevoise.

Arrivé en Suisse à 1 an et demi

Né au Brésil, il est arrivé en Suisse à 1 an et demi. Il a souvent évoqué ses blessures intérieures dans les médias ainsi que lors de ses spectacles. Il avait créé son premier one man show «Le Mytho» en 2017 et un second «#Karma» en 2021.

Il était très impliqué sur la scène culturelle genevoise. Au niveau politique, cet écologiste a siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève de 2013 et 2014, de 2018 à 2020 et finalement de 2022 à 2025.