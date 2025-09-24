DE
Aucun poisson mort
Un cours d'eau pollué aux hydrocarbures à Fribourg

Une pollution aux hydrocarbures a touché le ruisseau de l'Epena à Domdidier (FR) mardi. Les autorités et les pompiers sont intervenus pour contenir le sinistre, dont l'origine reste inconnue.
Publié: 10:45 heures
Écouter
Malgré la pollution aux hydrocarbures, aucun poisson n'est mort dans l'Epena.
Photo: Etat de Fribourg
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un cours d'eau, le ruisseau de l'Epena, a subi une pollution aux hydrocarbures mardi à Domdidier (FR). L’écosystème a été touché, mais aucune mort de poissons n’a été constatée pour l'heure. L'origine du sinistre reste inconnue à ce stade des investigations.

La Police cantonale fribourgeoise, le Service de l’environnement et le garde-faune ont été sollicités pour constater la pollution, a indiqué la première mercredi. Sur place, les agents ont constaté la présence d'une petite quantité d'hydrocarbures à la surface de l'eau.

Les pompiers se sont affairés à contenir et à traiter la pollution, par l’installation de barrages, précise le communiqué.

