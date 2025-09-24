Un cours d'eau pollué aux hydrocarbures à Fribourg

Malgré la pollution aux hydrocarbures, aucun poisson n'est mort dans l'Epena.
Photo: Etat de Fribourg
ATS Agence télégraphique suisse
Un cours d'eau, le ruisseau de l'Epena, a subi une pollution aux hydrocarbures mardi à Domdidier (FR). L’écosystème a été touché, mais aucune mort de poissons n’a été constatée pour l'heure. L'origine du sinistre reste inconnue à ce stade des investigations.
La Police cantonale fribourgeoise, le Service de l’environnement et le garde-faune ont été sollicités pour constater la pollution, a indiqué la première mercredi. Sur place, les agents ont constaté la présence d'une petite quantité d'hydrocarbures à la surface de l'eau.
Les pompiers se sont affairés à contenir et à traiter la pollution, par l’installation de barrages, précise le communiqué.
