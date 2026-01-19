Perspectiva fait son retour pour les élèves du secondaire 2 académique à Fribourg. Le forum d’information propose, lundi et mardi, près de 140 conférences consacrées à un large éventail de professions.

Perspectiva revient pour les élèves des écoles du secondaire 2 académique à Fribourg. Le forum d'information propose, ce lundi et mardi, un éventail de près de 140 conférences touchant à de nombreuses professions universitaires et para-universitaires.

Plus de 1200 jeunes des gymnases, écoles de culture générale et école de commerce du canton auront ainsi un accès direct au quotidien de 140 professionnels, a indiqué le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA). Ce qui leur permettra de se lancer «plus concrètement» dans la mise en place de leurs projets de carrière, précise le communiqué.

Perspectiva favorise la mise en contact des élèves du secondaire 2 (Collèges, EC, ECG et Gymnase intercantonal de la Broye) et des professionnels issus de métiers variés et de multiples voies de formation. Via les conférences, les élèves réfléchissent à leurs futures trajectoires professionnelles, aux débouchés qui les attendent, aux opportunités qu'ils pourront saisir, ou même créer.

Les conférences ont lieu de 8h00 à 16h00 à l’Université de Fribourg, au bâtiment Pérolles II. En plus des conférences en présentiel, les 1200 élèves bénéficient de vidéos complémentaires, produites en marge de Perspectiva.

Que ce soit en huit questions, ou en conférences de 20 minutes, les témoignages filmés complètent les informations reçues lors des conférences de Perspectiva. L'événement est organisé par le centre de carrières du SOPFA.