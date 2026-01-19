DE
FR

Apprendre à se «lancer»
A Fribourg, Perspectiva est de retour pour les élèves du secondaire 2

Perspectiva fait son retour pour les élèves du secondaire 2 académique à Fribourg. Le forum d’information propose, lundi et mardi, près de 140 conférences consacrées à un large éventail de professions.
Publié: 09:35 heures
|
Dernière mise à jour: 09:36 heures
1/2
Photo: Perpectiva © Etat de Fribourg - Staat Freiburg
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Perspectiva revient pour les élèves des écoles du secondaire 2 académique à Fribourg. Le forum d'information propose, ce lundi et mardi, un éventail de près de 140 conférences touchant à de nombreuses professions universitaires et para-universitaires.

Plus de 1200 jeunes des gymnases, écoles de culture générale et école de commerce du canton auront ainsi un accès direct au quotidien de 140 professionnels, a indiqué le Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA). Ce qui leur permettra de se lancer «plus concrètement» dans la mise en place de leurs projets de carrière, précise le communiqué.

Perspectiva favorise la mise en contact des élèves du secondaire 2 (Collèges, EC, ECG et Gymnase intercantonal de la Broye) et des professionnels issus de métiers variés et de multiples voies de formation. Via les conférences, les élèves réfléchissent à leurs futures trajectoires professionnelles, aux débouchés qui les attendent, aux opportunités qu'ils pourront saisir, ou même créer.

Les conférences ont lieu de 8h00 à 16h00 à l’Université de Fribourg, au bâtiment Pérolles II. En plus des conférences en présentiel, les 1200 élèves bénéficient de vidéos complémentaires, produites en marge de Perspectiva.

Que ce soit en huit questions, ou en conférences de 20 minutes, les témoignages filmés complètent les informations reçues lors des conférences de Perspectiva. L'événement est organisé par le centre de carrières du SOPFA.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus