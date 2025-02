Le Muzoo de La Chaux-de-Fonds accueille une femelle caméléon de Parson, en plus du mâle arrivé en octobre. Les deux resteront séparés sauf en période de reproduction. Une exposition sur l'espèce et sa protection à Madagascar se poursuit jusqu'à fin mai.

Une femelle du plus grand caméléon au monde débarque au Muzoo

Depuis octobre dernier, l'institution muséale hébergeait déjà un mâle. Photo: ©MUZOO, Christopher Delahaye

ATS Agence télégraphique suisse

Le Muzoo, à La Chaux-de-Fonds (NE), accueille désormais également une femelle du plus grand caméléon au monde, en collaboration avec l'association suisse «Caméléon Center Conservation». Depuis octobre dernier, l'institution muséale hébergeait déjà un mâle. La femelle est de la même espèce que le mâle, mais plus petite. Elle occupe un terrarium séparé, a indiqué jeudi le Muzoo. Les deux lézards ne seront présentés l'un à l'autre que dans une année et uniquement pendant la période de reproduction.

Les caméléons, comme de nombreux autres sauriens, n'apprécient pas de partager leur espace avec des congénères. Dans la nature, ce sont des solitaires. La femelle Caméléon de Parson ne possède pas les appendices rostraux (extensions de nez en forme de pelle).

Exposition thématique

Depuis octobre, le vivarium accueille un individu de Caméléon de Parson (Calumma parsonii). Sa venue est accompagnée d'une petite exposition sur la biologie de l'espèce, les menaces dont elle est victime et le travail du Caméléon Center Conservation à Madagascar.

Ce dernier s'active pour protéger les différentes espèces de caméléons, rappelle le Muzoo dans son communiqué. L'exposition temporaire se poursuit jusqu'à fin mai et sera complétée le 27 avril par une journée spéciale consacrée à l'espèce. Le Caméléon de Parson est endémique de Madagascar. L'île abrite près de la moitié des caméléons du monde. Sa biodiversité est fortement menacée par la déforestation et le changement climatique.