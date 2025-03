Un motard flashé à 110 km/h dans le canton de Fribourg

Un motocycliste de 20 ans a été arrêté à Romont (FR) pour un excès de vitesse flagrant. Roulant à 110 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, il s'agit du cinquième cas Via Sicura cette année dans le canton. Son permis et sa moto ont été confisqués.

Un motard a été flashé à plus de 60 km/h au-dessus de la limite. (image d'illustration)

ATS Agence télégraphique suisse

Un motocycliste de 20 ans a été mesuré à une vitesse de 110 km/h dans une zone limitée à 50 km/h mercredi à Romont (FR). Interpellé et auditionné, le contrevenant a été dénoncé à l’autorité compétente. Son permis et sa moto ont été séquestrés.

L'individu circulait sur la route des Rayons, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Etant donné un dépassement de vitesse de 60 km/h, il s'agit d'un cas de dépassement excessif de vitesse (cas Via Sicura). L’intéressé a reconnu les faits. Il a été dénoncé au Ministère public, précise le communiqué.

Cette année, il s’agit déjà du cinquième cas Via Sicura. Trois cas ont eu lieu sur les autoroutes A1 et A12, un autre à Courtepin (FR). Hormis le séquestre du véhicule et les frais administratifs, les auteurs encourent une amende conséquente, un retrait du permis de conduire, voire dans certains cas une peine privative de liberté.