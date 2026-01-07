Fribourg finance le projet H2TICE avec 290'000 francs pour transformer des camions diesel en moteurs à combustion hydrogène. Lancé par la HEIA-FR, ce projet vise une décarbonation rapide et accessible.

Fribourg investit 290’000 francs pour convertir des camions diesel à l’hydrogène

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Fribourg a sélectionné le premier projet issu de l’appel à projets collaboratifs (APC) lancé dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR). Il s'agit du projet H2TICE (Hydrogen Truck Internal Combustion Engine), porté par la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) et un consortium industriel.

Le projet est soutenu avec un financement NPR de 290'000 francs, a indiqué mercredi la Promotion économique (PromFR). Il vise à démontrer la faisabilité du rétrofit hydrogène de camions poids lourds, en transformant un véhicule diesel existant en un camion fonctionnant avec un moteur à combustion hydrogène (H2-ICE).

Optimisation des chaînes d'approvisionnement

La solution permet une décarbonation rapide et économiquement accessible, en prolongeant la durée de vie de véhicules encore parfaitement opérationnels tout en réduisant drastiquement leurs émissions, précise le communiqué. L'APC est dédié à l’optimisation des chaînes d’approvisionnement et à la logistique bas carbone.

Lancé pour la première fois sous forme thématique, l'appel NPR 2025 a suscité cinq esquisses de projets déposées, couvrant un ensemble de thématiques allant de l’optimisation intelligente des flux logistiques à la valorisation des engagements carbone. Au total, 19 entreprises, dont 13 fribourgeoises, ont participé à la dynamique.