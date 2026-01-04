Paris va renforcer les contrôles dans ses établissements de nuit

Le Préfet de police de Paris a annoncé des contrôles dans les établissements de nuit parisiens après l'incendie de Crans-Montana. Il a adressé un courrier à diverses fédérations de professionnels de la restauration et de la vie nocturne.

Dans ce courrier, consulté par l'AFP, le Préfet de police annonce «que des contrôles seront prochainement diligentés afin de s'assurer du respect de la règlementation» sur la sécurité s' appliquant aux établissements qui reçoivent du public, notamment la nuit. «Je tiens à vous rappeler les obligations auxquelles sont assujettis vos adhérents, responsables de la sécurité incendie des établissements dont ils assurent l'exploitation et la gestion», souligne le Préfet.

Priorité à la sécurité du public

«Le récent drame survenu chez nos voisins suisses (...) m'incite à vous demander d'attirer plus particulièrement l'attention des exploitants» sur plusieurs points, indique-t-il encore: respect de la jauge du public, maintien libre des issues, interdiction d'utilisation de bougies et flammes nues, vérification du bon fonctionnement des équipements de sécurité, entre autres.

«Ce drame rappelle ô combien la sécurité du public doit être, au quotidien, la priorité absolue de tous les professionnels», a relevé Catherine Quérard, présidente du Groupement des hôtelleries & restaurations de France (GHR), dans un communiqué.

Elle estime que la tragédie de Crans-Montana «doit également nous conduire, à titre préventif, à nous interroger collectivement sur l'efficacité et la cohérence du dispositif réglementaire de sécurité applicable en France aux établissements de nuit». Le GHR assure qu'il «se tient pleinement à la disposition des pouvoirs publics pour contribuer à cette réflexion».

Source: ATS