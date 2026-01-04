Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille. De même que les 116 blessés.
Après l’incendie mortel de Crans-Montana, tous les blessés du «Constellation» ont désormais été identifiés, communique ce lundi après-midi la police cantonale valaisanne, qui a collaboré avec le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale. On décompte 116 personnes blessées, parmi lesquelles 83 sont toujours hospitalisées.
Au total, ce sont 21 Suissesses, 47 Suisses, 10 Françaises, 11 Français, 4 Italiennes, 6 Italiens, 2 Polonaises, une Belge, une Portugaise, une ressortissante Tchèque, 4 ressortissants serbes, un Australien, un Bosnien, un ressortissant de la République du Congo, un Luxembourgeois ainsi que 4 hommes double-nationaux (France/Finlande, Suisse/Belgique, France/Italie, Italie/Philippines) qui ont été identifiés.
«Initialement, nous avions communiqué le nombre de 119 blessés. En réalité, 3 blessés admis aux urgences la nuit en question ont été assimilés à l’événement alors qu’ils n’y étaient pas liés», précise le communiqué, en ajoutant que «par respect pour les proches, aucune autre information ne sera divulguée».
Le propriétaire du «Constellation» souhaitait agrandir le bar
La terrasse couverte est visible sur de nombreuses vidéos de la tragédie. On y voit des personnes tenter désespérément de s'échapper par la véranda, mais elles en sont empêchées par la foule qui se précipite vers la porte principale. Selon une enquête de la RTS, les travaux d'agrandissement devaient débuter en 2026.
La RTS a pu consulter d'anciens plans du bâtiment. Le point le plus frappant est la porte intérieure du bar. Large d'un mètre cinquante, elle ne s'ouvre apparemment pas vers l'extérieur, comme cela était prévu sur les plans, relève «Mise au Point». La porte de la véranda s'ouvrait, elle aussi, dans la mauvaise direction.
Source: RTS
Emmanuel Macron se rendra en Suisse pour l'hommage du 9 janvier
Le président Emmanuel Macron se rendra vendredi en personne en Suisse pour la cérémonie d'hommage aux 40 victimes, dont neuf Français, de l'incendie dans la station de ski Crans-Montana, a annoncé lundi la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.
Une journée de deuil national a été décrétée en Suisse après l'incendie d'un bar le soir du Réveillon du Nouvel An, où 20 mineurs ont notamment trouvé la mort. Le drame a également fait 119 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes.
Source: AFP
Paris va renforcer les contrôles dans ses établissements de nuit
Le Préfet de police de Paris a annoncé des contrôles dans les établissements de nuit parisiens après l'incendie de Crans-Montana. Il a adressé un courrier à diverses fédérations de professionnels de la restauration et de la vie nocturne.
Dans ce courrier, consulté par l'AFP, le Préfet de police annonce «que des contrôles seront prochainement diligentés afin de s'assurer du respect de la règlementation» sur la sécurité s' appliquant aux établissements qui reçoivent du public, notamment la nuit. «Je tiens à vous rappeler les obligations auxquelles sont assujettis vos adhérents, responsables de la sécurité incendie des établissements dont ils assurent l'exploitation et la gestion», souligne le Préfet.
Priorité à la sécurité du public
«Le récent drame survenu chez nos voisins suisses (...) m'incite à vous demander d'attirer plus particulièrement l'attention des exploitants» sur plusieurs points, indique-t-il encore: respect de la jauge du public, maintien libre des issues, interdiction d'utilisation de bougies et flammes nues, vérification du bon fonctionnement des équipements de sécurité, entre autres.
«Ce drame rappelle ô combien la sécurité du public doit être, au quotidien, la priorité absolue de tous les professionnels», a relevé Catherine Quérard, présidente du Groupement des hôtelleries & restaurations de France (GHR), dans un communiqué.
Elle estime que la tragédie de Crans-Montana «doit également nous conduire, à titre préventif, à nous interroger collectivement sur l'efficacité et la cohérence du dispositif réglementaire de sécurité applicable en France aux établissements de nuit». Le GHR assure qu'il «se tient pleinement à la disposition des pouvoirs publics pour contribuer à cette réflexion».
Source: ATS
Les corps de cinq Italiens rapatriés depuis Sion
Les corps de cinq des six Italiens décédés dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana sont en cours de rapatriement en Italie. Un avion de l'armée de l'air italienne s'est envolé lundi à la mi-journée de l'aéroport de Sion, a constaté un photographe de Keystone-ATS.
L'appareil C130 doit d'abord déposer quatre cercueils à Milan et le cinquième à Rome vers 15h30, selon les autorités italiennes. Les ministres des Affaires étrangères Antonio Tajani et des Sports Andra Abodi seront présents à l'arrivée des corps.
Plusieurs familles à bord
Les familles de trois des victimes se trouvent également à bord de l'appareil, ont rapporté les agences de presse italiennes. Au total, six Italiens âgés de 15 à 16 ans figurent parmi les 40 victimes de l'incendie, selon le bilan publié ce week-end par les autorités valaisannes.
Onze Italiens ont également été blessés. Une minute de silence sera observée mercredi dans toutes les écoles italiennes, a par ailleurs annoncé lundi le ministre de l'instruction Giuseppe Valditara
«En ce moment de profonde douleur, les pensées de la communauté scolaire vont aux jeunes qui ont perdu la vie dans des circonstances qui auraient dû être synonymes d'insouciance et de partage. Par cette minute de silence dans les écoles, nous voulons rendre hommage aux jeunes victimes et exprimer notre solidarité à leurs familles, auxquelles j'adresse mes pensées émues et mes sincères condoléances», a-t-il expliqué.
Source: ATS
Une porte de secours fermée? Des ex-employés du «Constellation» témoignent
Il y aurait bien eu une sortie de secours au sous-sol du «Constellation», mais seul l'escalier étroit a servi à la fuite. «La sortie de secours était fermée à clé parce qu'elle menait directement au bâtiment», témoigne Sarah*, une ancienne employée du bar interrogée par BFMTV ce dimanche 4 janvier.
Celle qui travaillait à Crans-Montana en 2023 assure à la télévision française qu'elle et ses collègues avaient reçu une «interdiction» d'ouvrir cette porte de la part des supérieurs. Elle estime que «si cette porte, dans le fond en face des toilettes, était ouverte», cela aurait pu limiter le nombre de victimes.
Source: BFMTV
L'ambassadeur italien porte de graves accusations contre les propriétaires du bar
L'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, condamne fermement l'incendie du bar de Crans-Montana. «Ce n'est pas une catastrophe, mais une tragédie qui aurait pu être évitée. Il aurait suffi d'un peu de prévoyance et de bon sens», déclare-t-il dans une interview accordée au quotidien italien «La Stampa».
Il ajoute: «En Italie, un tel établissement serait fermé en 10 minutes. Cette indifférence totale me révolte. Quiconque emploie des clients se doit de les protéger et de ne pas les exposer à de tels risques.» Gian Lorenzo Cornado a du mal à accepter que tant de victimes soient jeunes. «Ces enfants ont été abandonnés à leur sort, et cela me tourmente. Ils étaient complètement seuls au milieu de la catastrophe», déplore-t-il.
Selon l'ambassadeur, le bar où les décès sont survenus a fait l'objet de trois inspections, la dernière ayant eu lieu en 2016 lors de travaux de rénovation. «On dirait que les propriétaires du 'Constellation' ont cherché à faire des économies au maximum pour maximiser leurs profits.»
Les corps des victimes italiennes seront rapatriés par avion. Les préparatifs sont en cours, selon le diplomate italien.
Après Crans-Montana, Lausanne revoit les normes incendie de 600 établissements
Source: RTS
L'ambassade du Kosovo à Berne met ses drapeaux en Berne en solidarité avec la Suisse
L'ambassade du Kosovo à Berne a décidé de mettre ses drapeaux en Berne en signe de solidarité avec la Suisse, quatre jours après le tragique incendie qui a fait 40 morts à Crans-Montana.
«En signe de respect et de solidarité avec la Suisse après la tragédie de Crans-Montana, le drapeau de la République du Kosovo est en berne à l’ambassade de la République du Kosovo à Berne. Nos pensées les plus sincères accompagnent le peuple suisse et toutes les personnes touchées», assure l’ambassade dans un communiqué, relayé par le quotidien suisse albanophone LeCanton27.ch.
«A l’heure actuelle, aucune information ne permet d’affirmer qu’il y ait des citoyens kosovars parmi les victimes ou les blessés», précise l'ambassade.
Source: LeCanton27.ch
La belle image du jour sur les pistes de Crans-Montana
«Unis dans la douleur, Crans-Montana et toute la communauté du ski rendent hommage à l’ensemble des victimes, ainsi qu’à ceux qui soignent, aident et prennent soin.
Nous sommes tous solidaires 🤍»
Toutes les victimes de l'incendie ont pu être identifiées
Les seize dernières victimes du drame de Crans-Montana ont pu être identifiées, selon un communiqué de la police valaisanne. Parmi elles, trois Suissesses, dont deux de 15 ans et une de 22 ans, ainsi que d'une binationale franco-suisse de 24 ans.
Deux Italiennes, de 15 et 16 ans, et un Italien de 16 ans font également partie des victimes. Le bilan compte également une Portugaise de 22 ans et une Belge de 17 ans, selon le communiqué. A cela s'ajoute deux Françaises, de 33 et 26 ans, ainsi que quatre Français de respectivement 14, 17, 20 et 23 ans. La dernière victime est une triple-nationale (France/Israël/Grande-Bretagne) de 15 ans.
Cela porte donc le nombre de victimes identifiées à 40, dont 20 sont mineures. La police a indiqué qu'elle ne divulguerait aucune information supplémentaire, «par respect pour les proches des victimes».
Un neuvième Français annoncé parmi les victimes
Neuf Français ont été identifiés parmi les corps retrouvés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana (Suisse) durant la nuit du Nouvel an, a annoncé dimanche soir le ministère des Affaires étrangères.
Un précédent bilan faisait état de huit Français décédés et un ressortissant porté disparu, dans cet incendie, qui a fait 40 morts et 119 blessés.
Il n'y a désormais plus de Français porté disparu, a précisé le ministère.
