Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 119 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille.
Une porte de secours fermée? Des ex-employés du «Constellation» témoignent
Il y aurait bien eu une sortie de secours au sous-sol du «Constellation», mais seul l'escalier étroit a servi à la fuite. «La sortie de secours était fermée à clé parce qu'elle menait directement au bâtiment», témoigne Sarah*, une ancienne employée du bar interrogée par BFMTV ce dimanche 4 janvier.
Celle qui travaillait à Crans-Montana en 2023 assure à la télévision française qu'elle et ses collègues avaient reçu une «interdiction» d'ouvrir cette porte de la part des supérieurs. Elle estime que «si cette porte, dans le fond en face des toilettes, était ouverte», cela aurait pu limiter le nombre de victimes.
Source: BFMTV
L'ambassadeur italien porte de graves accusations contre les propriétaires du bar
L'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado, condamne fermement l'incendie du bar de Crans-Montana. «Ce n'est pas une catastrophe, mais une tragédie qui aurait pu être évitée. Il aurait suffi d'un peu de prévoyance et de bon sens», déclare-t-il dans une interview accordée au quotidien italien «La Stampa».
Il ajoute: «En Italie, un tel établissement serait fermé en 10 minutes. Cette indifférence totale me révolte. Quiconque emploie des clients se doit de les protéger et de ne pas les exposer à de tels risques.» Gian Lorenzo Cornado a du mal à accepter que tant de victimes soient jeunes. «Ces enfants ont été abandonnés à leur sort, et cela me tourmente. Ils étaient complètement seuls au milieu de la catastrophe», déplore-t-il.
Selon l'ambassadeur, le bar où les décès sont survenus a fait l'objet de trois inspections, la dernière ayant eu lieu en 2016 lors de travaux de rénovation. «On dirait que les propriétaires du 'Constellation' ont cherché à faire des économies au maximum pour maximiser leurs profits.»
Les corps des victimes italiennes seront rapatriés par avion. Les préparatifs sont en cours, selon le diplomate italien.
Après Crans-Montana, Lausanne revoit les normes incendie de 600 établissements
Source: RTS
Toutes les victimes de l'incendie ont pu être identifiées
Les seize dernières victimes du drame de Crans-Montana ont pu être identifiées, selon un communiqué de la police valaisanne. Parmi elles, trois Suissesses, dont deux de 15 ans et une de 22 ans, ainsi que d'une binationale franco-suisse de 24 ans.
Deux Italiennes, de 15 et 16 ans, et un Italien de 16 ans font également partie des victimes. Le bilan compte également une Portugaise de 22 ans et une Belge de 17 ans, selon le communiqué. A cela s'ajoute deux Françaises, de 33 et 26 ans, ainsi que quatre Français de respectivement 14, 17, 20 et 23 ans. La dernière victime est une triple-nationale (France/Israël/Grande-Bretagne) de 15 ans.
Cela porte donc le nombre de victimes identifiées à 40, dont 20 sont mineures. La police a indiqué qu'elle ne divulguerait aucune information supplémentaire, «par respect pour les proches des victimes».
L'ambassade du Kosovo à Berne met ses drapeaux en Berne en solidarité avec la Suisse
L'ambassade du Kosovo à Berne a décidé de mettre ses drapeaux en Berne en signe de solidarité avec la Suisse, quatre jours après le tragique incendie qui a fait 40 morts à Crans-Montana.
«En signe de respect et de solidarité avec la Suisse après la tragédie de Crans-Montana, le drapeau de la République du Kosovo est en berne à l’ambassade de la République du Kosovo à Berne. Nos pensées les plus sincères accompagnent le peuple suisse et toutes les personnes touchées», assure l’ambassade dans un communiqué, relayé par le quotidien suisse albanophone LeCanton27.ch.
«A l’heure actuelle, aucune information ne permet d’affirmer qu’il y ait des citoyens kosovars parmi les victimes ou les blessés», précise l'ambassade.
Source: LeCanton27.ch
La belle image du jour sur les pistes de Crans-Montana
«Unis dans la douleur, Crans-Montana et toute la communauté du ski rendent hommage à l’ensemble des victimes, ainsi qu’à ceux qui soignent, aident et prennent soin.
Nous sommes tous solidaires 🤍»
Un neuvième Français annoncé parmi les victimes
Neuf Français ont été identifiés parmi les corps retrouvés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana (Suisse) durant la nuit du Nouvel an, a annoncé dimanche soir le ministère des Affaires étrangères.
Un précédent bilan faisait état de huit Français décédés et un ressortissant porté disparu, dans cet incendie, qui a fait 40 morts et 119 blessés.
Il n'y a désormais plus de Français porté disparu, a précisé le ministère.
Huit Français décédés, un toujours porté disparu
Huit Français ont été jusqu'à présent identifiés parmi les corps retrouvés dans l'incendie d'un bar à Crans-Montana (Suisse) durant la nuit du Nouvel an, et un reste toujours porté disparu, a annoncé dimanche soir le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
«A l'heure où je vous parle, nous sommes à huit décédés français, huit victimes françaises, qui sont maintenant confirmés. (...) Il reste un Français dont la situation n'est pas confirmée», a déclaré Pascal Confavreux sur BFMTV, indiquant qu'un total de 23 Français ont été blessés dans l'incendie, qui a fait 40 morts et 119 blessés.
Les autorités valaisannes font le point sur l'enquête
Une enquête pénale a été ouverte contre les deux gérants du bar «Le Constellation» à la suite de l'incendie survenu, selon la Police valaisanne. Ils sont accusés d'homicide, de lésions corporelles et d'incendie par négligence. Aucune détention préventive n'a été ordonnée, car les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Les autorités ne suspectent pas de risque de fuite ou de récidive à ce stade.
L'incendie aurait été causé par l'utilisation de «fontaines», des dispositifs pyrotechniques produisant étincelles et flammes. Des témoins ont rapporté une propagation rapide des flammes, accompagnée d'une fumée dense et d'une intense chaleur. La Police valaisanne poursuit son enquête pour établir d'éventuelles autres responsabilités pénales.
Les investigations se concentrent sur la conformité des travaux réalisés dans le bar, les matériaux utilisés, les voies de secours, les équipements d'extinction et le respect des normes de sécurité incendie. Les gérants bénéficient de la présomption d'innocence tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée.
L'AS Haute-Broye rend hommage à l'un de ses jeunes joueurs décédé
Après l'angoisse du FC Lutry il y a quelques jours, la grande famille du football est à nouveau touchée par le drame de Crans-Montana. L'AS Haute-Broye rend aujourd'hui hommage à l'un de ses jeunes joueurs. Gardien des Juniors du club, le jeune homme est décédé dans la tragédie de Crans-Montana.
Le club annonce que la Commune et les églises d'Oron accueilleront un recueillement silencieux au Temple d'Oron aujourd'hui dès 17h30.
Les écoles du Haut-Plateau fermeront lors du deuil national
Les écoles du Haut-Plateau, dont fait partie Crans-Montana, seront fermées vendredi après-midi lors du deuil national, a indiqué le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay dimanche à Keystone-ATS. Un accompagnement psychologique est organisé dans toutes les classes du canton, qui ouvriront comme prévu lundi à la rentrée.
Un message «factuel, clair et délivré avec empathie», sera adressé lundi par chaque enseignant dans chaque classe, a indiqué le chef du Département valaisan de l'économie et de la formation. Il sera adapté à l'âge des élèves. Toutes les écoles seront ouvertes à la rentrée.
Le gouvernement s'est fait conseiller par des psychologues spécialisés en gestion de crise pour la mise en place de mesures adaptées dans de telles situations. Les élèves doivent disposer d'un espace de parole pour exprimer leurs émotions, a déclaré Christophe Darbellay.
La possibilité de poser un acte symbolique, par exemple avec un mur de souvenirs ou un espace pour des fleurs, mots ou dessins, sera prévue dans certains établissements. «Des interventions beaucoup plus spécialisées» auront lieu dans les classes comptant des blessés ou des personnes décédées.
Aide extra-cantonale
Le gouvernement ne communique pas sur le nombre d'établissements directement touchés, l'identification des victimes étant toujours en cours. Une équipe de psychologues spécialisés dans les situations d'urgence sera mobilisée, a détaillé le conseiller d'Etat.
Le personnel scolaire spécifiquement formé aux crises interviendra également en soutien. De l'aide hors canton a également été mise à disposition. «Si le dispositif valaisan ne suffit pas, nous n'hésiterons pas à faire appel à cette aide», a déclaré Christophe Darbellay.
Source: ATS
Au moins cinq jeunes Genevois comptent parmi les blessés
Au moins cinq jeune élèves et apprentis genevois figurent parmi les personnes gravement brûlées dans la tragédie qui a touché Crans-Montana, indique le gouvernement cantonal dimanche. Des mesures d'accompagnement sont prévues dans les écoles lundi à la rentrée.
«Le Conseil d'Etat a eu la confirmation ce week-end que plusieurs personnes touchées, dont au moins cinq jeunes, résident dans le canton de Genève», écrit le gouvernement dans un communiqué. Aucun décès n'a pour l'heure été confirmé.
Des mesures sont prévues dans les écoles pour accompagner les élèves et enseignants touchés. L'unité d'urgence psychologique ainsi que les consultations de l'office médico-pédagogique sont prêtes à accueillir les demandes liées au drame, écrit le canton.
Les élèves auront également la possibilité de s'adresser au personnel enseignant. Les cantons de Valais et de Vaud ont également mis en place des dispositifs d'accompagnement pour leurs élèves suite après le drame qui touche principalement des adolescents et des jeunes adultes.
Source: ATS
35 patients transférés dans des cliniques étrangères
L'Office fédéral de la protection de la population indique dans un communiqué de presse qu'environ 35 patients ont pu être transférés vers des cliniques spécialisées en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne (UCPM). Cette mesure vise à garantir le meilleur traitement possible, ce qui n'est pas possible en Suisse en raison du nombre élevé de blessés.
Sept personnes ont été transférées en Belgique, sept autres en Allemagne, 15 en France et six en Italie. Trois patients devraient encore être transportés aujourd'hui en Italie et en France.
Les transferts ont concerné aussi bien des ressortissants étrangers que des patients suisses. Pour ces derniers, la priorité a été donnée aux hôpitaux situés le plus près possible de la Suisse. La langue et les éventuels liens familiaux dans le pays de destination ont également été pris en compte. Les transferts ont été effectués avec le consentement des proches.
Xi Jinping présente ses condoléances à la Suisse
Le président chinois Xi Jinping a transmis dimanche ses condoléances à son homologue suisse Guy Parmelin. Il a également présenté sa solidarité avec la Suisse à la suite de l'incendie qui a ravagé un bar de Crans-Montana la nuit de Nouvel An.
Dans son message, Xi Jinping indique avoir appris la tragédie «avec une profonde consternation». Au nom du gouvernement et de la population chinoise, il a exprimé «ses plus sincères condoléances» et «sa sincère sympathie aux familles des défunts».
Le président chinois a souhaité «un rétablissement rapide» aux blessés et a fait part de la solidarité avec la Suisse en cette période de deuil.
Source: ATS