Après les finances, Valérie Dittli hérite de la durabilité, du climat et du numérique.

ATS Agence télégraphique suisse

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois à la suite de l'audit sur le département des finances de Valérie Dittli a trouvé son épilogue. Délestée des finances et de la fiscalité, la ministre centriste se voit attribuer la durabilité, le climat et le numérique.

Le Conseil d'Etat a annoncé mercredi dans un communiqué en fin de matinée après sa séance hebdomadaire les changements d'organisation pour la fin de la législatures 2022–2027. La nouvelle composition prendra effet dès le 1er juin, précise-t-il.

La présidente Christelle Luisier dirigera le département en charge des finances, du territoire et du sport. Valérie Dittli prend la tête du département en charge de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique. Nuria Gorrite sera à la tête du département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines. Frédéric Borloz sera en charge de l'enseignement, de la formation professionnelle et des relations avec les communes.