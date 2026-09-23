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Malgré 13 millions d'économies
La Ville de Genève prévoit un déficit de 69,2 millions en 2027

Malgré 13 millions d'économies, Genève présente un budget 2027 déficitaire de 69,2 millions. Et le transfert de charges voulu par le canton pourrait encore l'alourdir de 50 millions.
Publié: 16:50 heures
Alfonso Gomez, grand argentier de la Ville de Genève a présenté un projet budget 2027 déficitaire de 69,2 millions.
Photo: Keystone

La Ville de Genève a, une nouvelle fois, élaboré un projet de budget déficitaire. Pour 2027, le déficit s'élève à 69,2 millions de francs. En cause: une réduction des revenus consécutive aux récentes baisses d'impôts.

Le Conseil administratif s'est fixé deux priorités: la poursuite de la politique de la petite enfance et la transformation de la ville, a expliqué mercredi devant les médias Alfonso Gomez, grand argentier de la Ville de Genève. Les investissements sont maintenus à un niveau élevé de 180 millions pour financer la transition écologique et l'adaptation de la ville au réchauffement climatique.

Contenir le déficit en dessous de 70 millions

L'exécutif a procédé à plus de 13 millions d'économies afin de contenir le déficit en dessous des 70 millions, tel que le prévoit le chemin de retour à l'équilibre jusqu'en 2033. Reste que ce projet de budget ne tient pas compte de la volonté du Conseil d'Etat de transférer des charges aux communes, une mesure qui creuserait le déficit de 50 millions en 2027, selon M. Gomez.

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