Attaque dans le Jura bernois
Un fourgon de transport de valeurs braqué à Renan, le chauffeur menacé avec une arme à feu

Un véhicule de transport de valeurs a été attaqué jeudi à Renan (BE). Deux hommes armés ont menacé le chauffeur et l'ont forcé à suivre leur véhicule jusqu'à Sonvilier, où ils ont volé les objets de valeur avant de s'enfuir. La police recherche les suspects.
Publié: il y a 34 minutes
Malgré les mesures de recherche immédiatement engagées par la police bernoise, les auteurs n’ont pour l’instant pas été arrêtés. (Image symbolique)
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage, jeudi peu après midi à Renan, dans le Jura bernois. Le chauffeur, qui a été menacé par une arme, est indemne, mais les deux auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés.

Le fourgon circulait sur la Grand-Rue, à la hauteur du cimetière, lorsqu’un véhicule noir de la marque Range Rover lui a bloqué la route. Le chauffeur du fourgon a été menacé avec une arme à feu. «Au même moment, une autre personne montait dans le véhicule de transport pour lui ordonner de suivre la Range Rover», a indiqué samedi la police bernoise.

Auteurs recherchés

Les deux véhicules se sont finalement arrêtés à la Combe d’Humbert à Sonvilier, sur un chemin en gravier, à la lisière d’un bosquet, à proximité de la ligne de chemin de fer.

Les auteurs ont obligé le chauffeur à leur remettre les objets de valeur en sa possession. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur véhicule dans une direction inconnue, a précisé la police.

