Ces changements entrent en vigueur en Suisse le 1er février

De nouveaux critères régiront le don du sang en Suisse à partir du 1er février. Les écoliers jurassiens seront, eux, interdits de smartphones durant le temps scolaire. Tour d'horizon des nouvelles règles entrant en vigueur le mois prochain.

Don du sang

Les critères pour le don de sang en Suisse seront assouplis à partir du 1er février. Les personnes ayant reçu une transfusion, séjourné longtemps au Royaume-Uni ou subi certaines interventions médicales pourront à nouveau donner leur sang.

Désormais, un délai de quatre mois s'applique après chaque transfusion, quel que soit le pays où celle-ci a eu lieu. Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 pourront elles à nouveau donner leur sang. Après une intervention neurochirurgicale, un délai d'attente d'un an s'applique, à condition que l'intervention ait été effectuée en Suisse.

Les personnes qui ont reçu un implant dentaire en Suisse après 1993 peuvent également à nouveau donner leur sang. Selon la complexité de l'intervention, un délai d'au moins deux semaines s'applique, selon le communiqué. Les règles précédentes étaient en vigueur depuis plus de 20 ans. Elles avaient été mises en place à l'époque en raison du risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) – ou maladie de la vache folle – par le sang. A la fin du siècle dernier, le risque d'infection était accru en Grande-Bretagne.

Education

Les téléphones portables et les montres connectées seront totalement interdits dans les écoles jurassiennes durant le temps scolaire à partir de février. Seuls les équipements numériques fournis par les écoles pourront être utilisés en classe. D'autres cantons, comme le Valais ou l'Argovie, ont déjà pris des mesures similaires.

Grands prédateurs

Une opération de capture d'un lynx doit débuter en février dans le Jura. L'animal sera ensuite transféré dans les Grisons où trois félidés avaient été tirés par erreur par un garde-chasse en novembre 2024. L'homme les avait confondus avec des loups. Un autre lynx devra être capturé en 2028 en Roumanie ou en Slovaquie. L'opération a été autorisée à la fin novembre par l'Office fédéral de l'environnement (Ofev). L'opération, encadrée par la fondation Kora et l'Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Fiwi), vise aussi à renforcer la diversité génétique de l'animal dans la région.

Autoroutes

La vignette autoroutière 2025 n'est plus valable à partir du 1er février. Les conducteurs devront acquérir la nouvelle vignette, que ce soit sous sa forme autocollante ou électronique. Celle-ci sera valable jusqu'au 31 janvier 2027.