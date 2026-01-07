Un éboulement de roches a frappé le domaine skiable Télé-Leysin-les Mosses-La Lécherette dans la nuit du 5 au 6 janvier. Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs secteurs et un télésiège sont fermés par précaution.

Un secteur du domaine skiable de Leysin est fermé en raison d'un éboulement

Un secteur du domaine skiable de Leysin est fermé en raison d'un éboulement

ATS Agence télégraphique suisse

Un éboulement de roches est survenu dans la nuit de lundi à mardi sur le domaine skiable de Télé-Leysin-les Mosses-La Lécherette (TLML). Il n'y a eu aucun blessé. Par mesure de sécurité, la direction de TLML indique mercredi que le secteur Chaux de Mont, le Snowpark, la yourte «Free Style» et le télésiège Aï Chaux de Mont sont momentanément fermés.

«Des études relevant de la stabilité de la falaise ainsi que de la remise en fonction du télésiège doivent être menées afin d'obtenir toutes les garanties pour une utilisation sûre et fiable», indique un communiqué de presse des TLML. Indépendamment de cet arrêt, le domaine reste largement accessible avec ses 40 km de pistes et neuf remontées mécaniques qui restent ouvertes et accessibles, est-il précisé.