Le ciel va tomber sur la tête des Romands cet après-midi

L'aéroport de Zurich annule 18 vols

Les intempéries attendues en Suisse et dans toute l'Europe ont également une influence sur le trafic aérien. L'aéroport de Zurich a déjà pris ses dispositions et annulé 18 vols, comme le confirme Maurus Stocker, chef de service de la centrale d'exploitation, interrogé par le Blick.

«Nous attendons de violents orages à Zurich entre 16 et 20 heures. Durant cette période, il y aura probablement des retards », explique Stocker. Actuellement, neuf vols au départ et neuf vols à destination de Zurich ont été annulés. Avec Berlin, Brême, Francfort et Düsseldorf, ce sont surtout des destinations en Allemagne qui sont concernées.

Mais des vols à destination de Paris, Amsterdam et Vienne ont également été annulés par mesure de précaution - là aussi, la situation météorologique est trop incertaine.