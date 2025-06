Alerte aux orages violents au Tessin et aux Grisons

Niveau d'alerte le plus élevé en raison d'un phénomène météorologique particulier

La Suisse et certaines parties de l'Europe seront confrontées à de violents orages. Après les premières cellules orageuses de la nuit, l'intensité principale est prévue pour mercredi après-midi. À partir de 14 heures, il faut s'attendre à une nette augmentation du risque d'orage. Des rafales de vent, de fortes pluies et de la grêle sont les phénomènes concomitants attendus. La Suisse rommande devrait être atteinte par l'orage venant de l'ouest vers 15 heures, avant qu'il ne se déplace vers l'est.

Le phénomène météorologique à venir est un ensemble d'orages qui agissent en tant qu'unité et peuvent potentiellement se propager sur tout un pays. Sa durée peut dépasser les 12 heures.

Les précipitations extrêmes qui accompagnent ce phénomène sont particulièrement inquiétantes. Celles-ci ne tombent pas seulement de manière localisée, mais peuvent se produire sur de grandes surfaces et de manière continue. Cela augmente considérablement le risque d'inondations et de crues soudaines.