Un choc entre deux véhicules a engendré la fermeture de l'autoroute A1 entre la douane de Bardonnex et le tunnel de Confignon, en direction de Lausanne, samedi en fin d'après-midi. Le tronçon a pu rouvrir en début de soirée.

Un accident provoque la fermeture d'un tronçon de l'A1 à Genève

Un accident provoque la fermeture d'un tronçon de l'A1 à Genève

Marc Strüby Responsable du Web Desk

«Je suis coincé sur l'autoroute, qui est fermée depuis la douane de Bardonnex», indique ce samedi en fin d'après-midi un lecteur de Blick qui tentait de rentrer chez lui dans la région lausannoise.

Contactée, la police cantonale genevoise confirme l'incident. «Un choc entre une voiture et un van de camping s'est produit peu avant 17h juste avant le tunnel de Confignon», explique la porte-parole Léna Keller. A la suite de la collision, le van s'est retrouvé couché sur le flanc. «Heureuement, personne n'a été blessé», ajoute la porte-parole, qui précise que le Service d'Incendie et de Secours a été mobilisé pour remettre le véhicule sur ses roues.

Cette intervention a engendré la fermeture de l'autoroute A1 entre la douane de Bardonnex et le tunnel de Confignon, en direction de Lausanne. Une fois la chaussée libérée, vers 18h15, le tronçon a pu rouvrir à la circulation.