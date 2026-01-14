DE
A Lausanne, l'alliance de gauche veut soigner le vivre ensemble

Le PS, les Vert-e-s et le POP lancent leur campagne commune pour la Municipalité de Lausanne en 2026. L’alliance rose verte rouge présente six candidats et 11 mesures et revendiquent un front uni face aux droites et aux défis sociaux et climatiques.
Publié: il y a 44 minutes
De gauche à droite, les six candidats de l'alliance de gauche pour la Municipalité lausannoise: Xavier Roth (POP), Emilie Moeschler (PS), Grégoire Junod (syndic PS), Natacha Litzistorf (Verte), Xavier Company (Vert) et Julien Eggenberger (PS).
Photo: CYRIL ZINGARO
ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti socialiste, les Vert-e-s et le Parti ouvrier populaire ont lancé mercredi leur campagne électorale pour l'élection 2026 à la Municipalité de Lausanne. Les six candidats de «l'alliance pour Lausanne» ont présenté 11 mesures communes pour «mieux vivre ensemble».

«A l'heure où les droites radicales gagnent du terrain, où l'Etat social est attaqué de plein fouet et où la lutte contre le réchauffement climatique passe au second plan, une alliance rose-verte-rouge est un rempart nécessaire pour défendre une société fondée sur des valeurs partagées de vivre ensemble, d'égalité, de solidarité, de durabilité et de dialogue», ont défendu les trois partis lors d'une conférence de presse au café des Artisans.

Les socialistes présentent trois candidats: les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod, ainsi que le nouveau venu Julien Eggenberger pour remplacer Florence Germond. Les Vert-e-s misent sur leurs élus Natacha Litzistorf et Xavier Company. Le POP a désigné un nouveau candidat, Xavier Roth, pour succéder à David Payot.

