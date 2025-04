Le SSP Vaud exige aussi de meilleures alternatives en transports publics et à vélo, et une baisse des tarifs pour les étudiants. Photo: KEYSTONE

Opposé à la future jonction autoroutière à Chavannes-près-Renens, le SSP Vaud a lancé mardi une pétition. Le syndicat exige aussi de meilleures alternatives en transports publics et à vélo, et une baisse des tarifs pour les étudiants. La pétition sera diffusée ces prochaines semaines sur le campus de l'UNIL et de l'EPFL, afin de permettre aux usagers et usagères du site d'exprimer leur opinion sur un projet qui va directement affecter leur quotidien, a indiqué le syndicat des services publics dans un communiqué.

Les signataires s'opposent fermement au projet de nouvelle jonction autoroutière à Chavannes-près-Renens, un projet qui menace directement les salariés et les étudiants des deux campus, sans en améliorer l'accès, écrit le SSP Vaud.

Pour rappel, fin janvier, la commune de Chavannes-près-Renens avait dénoncé la convention passée avec l'Office fédéral des routes (OFROU) pour la création d’une nouvelle sortie autoroutière afin de protéger la qualité de vie de ses habitants. La section vaudoise de l'Association transports & environnement (ATE) a, elle, déposé en mars un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre le projet global de goulet d'étranglement de Crissier.