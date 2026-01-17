DE
FR

2000 saucisses aux choux
Le papet à l'honneur dans des villes vaudoises samedi prochain

Dix villes vaudoises serviront du papet gratuit samedi prochain dès midi pour fêter l'Indépendance vaudoise. A Lausanne, la dégustation aura lieu vendredi 23 janvier. Plus de 4000 gourmands sont attendus!
Publié: il y a 7 minutes
Des milliers de papet vaudois seront servis samedi prochain pour l'Indépendance du canton.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Poireau, pomme de terre et saucisse aux choux: GastroVaud va servir samedi prochain à midi du papet vaudois sur les places de dix villes du canton. La dégustation est offerte aux passants gourmands à l'occasion de l'Indépendance vaudoise, fêtée le 24 janvier. A Lausanne, elle se déroulera le vendredi 23 janvier.

L'action est organisée en collaboration avec l'Association Charcuterie vaudoise IGP et la Fédération vaudoise des producteurs de légumes. La première met à disposition 2000 boucles de saucisses aux choux, la seconde 950 kilos de poireau.

«Premiers arrivés, premiers servis»

Initiée en 2017, à l'occasion des 125 ans de GastroVaud, la démarche permet de valoriser les traditions culinaires et les produits du canton de Vaud. En 2025, plus de 3000 personnes y avaient participé. Cette année, les organisateurs attendent au moins 4000 personnes. La distribution se fera sous des tentes, dès 12h00 jusqu'à épuisement. «Attention, premiers arrivés, premiers servis», prévient GastroVaud dans son communiqué.

Les restaurateurs seront présents à Lausanne (Palud), Echallens (salle du château), Yverdon-les-Bains (place Pestalozzi), Morges (Hôtel-de-Ville), Nyon (place Bel-Air), Vevey (devant le centre Manor), Moudon (salle de la Douane), Aigle (place du Marché), Oron-la-Ville (marché). Château-d'Oex (Grand-Rue) s'y associe également, mais dès 18h00.

