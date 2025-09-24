Nicolas Rimoldi a été reconnu coupable de diffamation.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Nicolas Rimoldi a été reconnu coupable de diffamation par un tribunal zurichois. Il a été condamné à une amende de 15 jours-amendes de 30 francs avec sursis. Le président du parti Mass-Voll! avait qualifié l’ancien président des Jeunes Socialistes, Nicola Siegrist, sur la plateforme X, entre autres, de «fasciste misérable», de «terroriste» et d’«ennemi de la Constitution».
