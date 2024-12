Genève organise à nouveau une fête sur la rive gauche

Le 31 décembre, Genève vibrera au rythme des concerts et DJ sets sur deux scènes, mettant en vedette des artistes locaux et féminins. La maire Christina Kitsos lancera le compte à rebours avant un feu d'artifice à minuit.

Photo: Ville de Genève

Pour marquer le passage à 2025, la Ville de Genève organise à nouveau une fête le 31 décembre au quai Gustave-Ador, sur la rive gauche de la rade. Concerts, DJs, animations, bars, food trucks et un grand feu d'artifice figurent au programme de cette Saint-Sylvestre.

De 20h à 3h, la musique sera au centre de la fête, indique la Ville de Genève. La programmation, qui vise à satisfaire tous les publics, fera la part belle aux artistes féminines et locaux. Une grande scène sera dédiée à des concerts live, avec de l'électro-pop, du rap, des sons afro et caraïbéens. Parmi les artistes figurent La Gale, Royale Canine, Mibsy et Kay Rubenz.

Un feu d'artifice pour entrer dans la nouvelle année

Une seconde scène sera consacrée à de la musique électro, avec Dem Gyalzz, Owelle, Mila Dietrich et Mara. Le duo d'artistes Structurals y présentera du mapping. Entre ces deux scènes, un espace de «kermesse disco» proposera des spectacles, du karaoké et des tubes dansants.

Le compte à rebours sera donné par la maire de la Ville de Genève Christina Kitsos. A minuit, un grand feu d'artifice offert par un hôtel de la place marquera le basculement dans la nouvelle année.