Pour une raison inconnue
Un alpiniste fait une chute mortelle sur le glacier du Bietsch

Dimanche, un accident s'est produit sur le glacier de Bietsch. Un alpiniste y a perdu la vie.
Publié: il y a 31 minutes
L'accident mortel s'est produit sur le glacier du Bietsch.

Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche sur le glacier du Bietsch en Valais, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn.

Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui a chuté pour une raison inconnue.

