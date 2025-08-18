Publié: il y a 31 minutes

Dimanche, un accident s'est produit sur le glacier de Bietsch. Un alpiniste y a perdu la vie.

Un alpiniste fait une chute mortelle sur le glacier du Bietsch

Pour une raison inconnue

L'accident mortel s'est produit sur le glacier du Bietsch.

Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche sur le glacier du Bietsch en Valais, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn.

Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui a chuté pour une raison inconnue.