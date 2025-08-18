L'accident mortel s'est produit sur le glacier du Bietsch.
Un alpiniste a fait une chute mortelle dimanche sur le glacier du Bietsch en Valais, indique la police cantonale lundi dans un communiqué. L'homme, accompagné de deux autres alpinistes, tentait de gravir le sommet du Wilerhorn.
Les secours n'ont pu que constater le décès de l'homme, qui a chuté pour une raison inconnue.
