Le Parlement s'attaque au gaspillage de médicaments

Le Parlement veut mettre un terme au gaspillage des médicaments (archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Le prix des médicaments doit tenir compte du gaspillage causé par les emballages ou les dosages inappropriés. Le Conseil des Etats a largement soutenu jeudi deux motions en ce sens. Des emballages trop grands ou trop petits, des dosages ou des formes inappropriés peuvent mener à du gaspillage, a rappelé Erich Ettlin (C/OW) au nom de la commission. Et il faut en tenir compte pour fixer les prix.

Si des tailles d'emballages, des dosages ou des formes galéniques plus appropriés sont autorités à l'étranger uniquement et sont moins chers que les alternatives existantes en Suisse, ils doivent pouvoir être importés par des professionnels de la santé pour leurs patients, a précisé le centriste. Ces médicaments seront remboursés par les assureurs. La deuxième motion demande un rapport sur la nature et l'ampleur du gaspillage des médicaments. Les informations disponibles à l’heure actuelle sur le gaspillage et les mesures prises pour y remédier ne sont pas suffisantes.