DE
FR

«En dégradation»
L'UDC dresse un constat alarmiste sur la Suisse

La Suisse est en train de se dégrader, a insisté le président de l’UDC Marcel Dettling samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL), dressant un bilan alarmiste à mi-législature. Son parti revient à la charge sur l’école publique qu'il juge en crise.
Publié: il y a 47 minutes
Le président de l'UDC Marcel Dettling a fustigé samedi devant les délégués réunis à Näfels (GL) la «misère éducative».
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse «se détériore», a affirmé samedi le président de l’Union démocratique du centre Marcel Dettling devant les délégués réunis à Näfels (GL). À mi-législature, il a dressé un constat qu’il juge préoccupant. Le parti a de nouveau ciblé l’école publique, estimant qu’elle traverse une crise. «Nous devons mettre un terme à cette dégradation et remettre la Suisse sur les rails», a lancé Marcel Dettling devant les délégués. Il a vivement critiqué le «chaos de l'asile» qui a entraîné «une explosion» des coûts et de la criminalité.

Le conseiller national schwyzois a aussi plaidé pour un retour aux valeurs traditionnelles suisses et chrétiennes. Il a fustigé une élite politique décadente, responsable selon lui du déclin de la Suisse et de la remise en cause de sa souveraineté face à l'UE et l'OTAN. Le Schwyzois a encore déploré une «misère éducative». A Näfels, la détérioration de l'école publique est en point de mire: violence, échec des réformes, niveau en baisse. L'UDC reproche aux autres partis de minimiser ces problèmes et veut des solutions.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus