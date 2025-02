Les auteurs d'homicides à armes à feu dans la sphère domestique sont majoritairement des hommes de plus de 60 ans, et suisses. Leurs victimes sont la plupart du temps des femmes suisses, de la même tranche d'âge.

La majorité des hommes ayant tué leur partenaire avec une arme à feu sont suisses. (Archives) Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Sur les 41 homicides par armes à feu dans la sphère domestique entre 2015 et 2022, 40 ont été commis par des hommes, selon une étude publiée mercredi par le Conseil fédéral. Ceux-ci sont en outre bien plus âgés en moyenne que les auteurs d’homicides sans arme à feu dans la sphère domestique et d’homicides par arme à feu hors de la sphère domestique.

Pour les auteurs de l'étude, cela peut s'expliquer notamment par un «geste de compassion» en raison de la maladie ou de l'infirmité de leur partenaire. Dans 61% des cas, l'homme se suicide après son acte. Une proportion bien plus élevée que celle observée dans les homicides domestiques commis avec d’autres armes ainsi que dans les homicides par arme à feu hors de la sphère domestique.

Un auteur potentiel qui a l’intention non seulement de tuer sa partenaire mais aussi de se suicider ensuite peut plus facilement passer à l’acte si une arme à feu est à disposition dans le ménage, montre l'étude.

Ils ont accompli un service militaire

Autre constat: lorsqu'une arme à feu est en cause, les personnes responsables sont deux fois plus souvent de nationalité suisse. Ces hommes ont accompli un service militaire et pu acheter leur arme de service. Ils sont plus nombreux parmi les personnes plus âgées que parmi les jeunes qui effectuent moins souvent un service militaire.

Les femmes forment la grande majorité des victimes d’homicide domestique par arme à feu. Elles sont en moyenne plus âgées et possèdent plus souvent la nationalité suisse que les victimes d’homicide dans la sphère domestique sans arme à feu et les victimes d’homicide par arme à feu hors de la sphère domestique.

L'étude a été menée par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes et l'Université de St-Gall suite à un postulat du National.