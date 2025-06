Samedi matin, le trafic routier a été bloqué sur 20 kilomètres devant le portail nord du Gothard entre Erstfeld et Göschenen (UR), entraînant une perte de temps de plus de trois heures, a annoncé le Touring Club Suisse sur son site Internet.

Ce samedi matin, le trafic a été fortement perturbé au nord du tunnel du Gothard. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 20 kilomètres de bouchons et plus de trois heures de patience: samedi matin, le trafic a été fortement perturbé entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d'Uri, au nord du tunnel du Gothard, rapporte le Touring Club Suisse.

Comme itinéraire alternatif en direction du sud, le Touring Club Suisse (TCS) a recommandé l'autoroute A13 via le tunnel du San Bernardino. Mais là aussi, un bouchon s'est formé en matinée: entre Maienfeld, dans le canton des Grisons, et le tunnel d'Isla Bella, il a fallu patienter jusqu'à deux heures.

Vendredi déjà, le trafic de la Pentecôte était dense sur l’autoroute A2. Le service de circulation Viasuisse prévoyait de longs embouteillages devant le portail nord du tunnel routier du Gothard entre vendredi et samedi après-midi. Des surcharges de trafic sont également attendues lundi, lors du retour en direction du nord.