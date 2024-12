Un incendie provoque d'importants dégâts dans un immeuble de Pully

Un feu s'est déclaré dans un immeuble à Pully tôt dimanche matin. Grâce à l'intervention rapide de plus de 50 pompiers, l'incendie a été maîtrisé sans faire de victimes, malgré d'importants dégâts matériels.

Plus de 50 pompiers mobilisés

L'incendie a mis plusieurs heures à être maitrisé.

Etienne Daman Journaliste Blick

Ce dimanche 30 décembre, un incendie s’est déclaré à 3h48 dans les combles d’un immeuble situé au nord de la commune de Pully, rapporte le Service de Défense Incendie et Secours (SDIS) Ouest-Lavaux dans un communiqué. Tous les habitants ont pu évacuer les lieux par leurs propres moyens, et aucun blessé n’a été signalé, précise le SDIS. Le sinistre a été maîtrisé aux alentours de 8h30, limitant les conséquences à des dégâts matériels importants. Les travaux de sécurisation de l’immeuble se sont poursuivis jusqu’en début d’après-midi.

Pour faire face à l’ampleur de l’incendie, 26 sapeurs-pompiers du SDIS Ouest-Lavaux, 25 sapeurs-pompiers du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL), un inspecteur de l’Etablissement cantonal d’assurance et 12 véhicules ont été mobilisés. Une ambulance, le Soutien sanitaire opérationnel (SSO), la Police Est-Lausannois et la Gendarmerie ont également apporté leur soutien. L’intervention a été marquée par une collaboration efficace entre les différents services, qui a permis de maîtriser la situation rapidement.