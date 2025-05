Plus de 10 carats

«Les diamants bleus sont au sommet de la pyramide de la rareté», selon Sotheby's. Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

Un diamant bleu exceptionnel de 10,03 carats a été vendu aux enchères à Genève pour 21,5 millions de dollars. Le 'Bleu méditerranée', découvert dans la mine de Cullinan en Afrique du Sud, a été acquis par une collectionneuse privée américaine après une enchère de près de trois minutes.

Le «Bleu méditerranée», dont la valeur était estimée à 20 millions de dollars, «a suscité un énorme intérêt» lors de la vente, a indiqué Sotheby's dans un communiqué publié mardi soir.

Pour Tobias Kormind, directeur de 77 Diamonds, le plus grand bijoutier en ligne d'Europe, la vente a toutefois été «moins impressionnante» que prévu, a-t-il souligné dans un communiqué. «Le diamant a dépassé son estimation de 20 millions de dollars, ce qui suggère un intérêt significatif. Mais l'incertitude générale, y compris les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, a peut-être atténué la confiance des enchérisseurs», a-t-il observé. La bataille entre deux enchérisseurs a démarré à 9 millions de francs suisses et a duré «près de trois minutes».

Trouver un diamant bleu est extrêmement rare

C'est une collectionneuse privée américaine qui a remporté la pierre précieuse, a précisé la maison d'enchères, sans préciser son identité. «Il s'agit sans aucun doute de la pierre phare de la saison et il se classe parmi les meilleurs diamants bleus que nous ayons vendus», a indiqué pour sa part après la vente Quig Bruning, chef du département joaillerie de Sotheby's en Amérique du Nord, Europe et Moyen Orient.

Le diamant a été récemment découvert dans la mine légendaire de Cullinan en Afrique du Sud. Il avait ensuite été dévoilé début avril à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unies. «Les diamants bleus sont au sommet de la pyramide de la rareté», avait souligné dans la capitale du riche émirat pétrolier M. Bruning. Selon Sotheby's, «trouver un diamant bleu est un événement incroyablement rare».