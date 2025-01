Du travail plein les bras pour la Rega à la St-Sylvestre

La Rega a secouru 30% de personnes en plus pendant le Nouvel An, avec plus de 240 interventions en trois jours. La météo favorable a attiré de nombreux amateurs de montagne, entraînant une hausse des accidents de sports d'hiver.

Photo: Rega

ATS Agence télégraphique suisse

La Rega a effectué plus de 240 interventions entre le 31 décembre 2024 et le 2 janvier 2025 pour secourir des personnes en détresse, soit 30% de plus qu’un an plus tôt. C’est la conséquence de la forte affluence en montagne. Air Zermatt n'est pas en reste.

Un an plus tôt, le temps était moins propice aux excursions en montagne et au ski, explique vendredi la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). Le nombre d’interventions par hélicoptère des secouristes est étroitement lié à la météo et à l’affluence des amateurs de loisirs en montagne et des touristes.

Plus de la moitié des opérations ont porté sur des accidents de sport d’hiver. La deuxième cause principale est liée aux maladies et accidents tels des malaises et crises cardiaques. La Rega a aussi été appelée suite à des accidents de trafic, pour des évacuations et des transferts entre hôpitaux.

La Garde aérienne de sauvetage a en outre été sollicitée à l’étranger. Les trois jets ambulances ont servi ces derniers jours à aller chercher des blessés et des malades dans des pays aussi divers que la Finlande, l’Espagne, le Maroc, l’Egypte et l’Italie, relève encore le communiqué.

Air Zermatt également sollicité

De son côté, Air Zermatt a effectué 112 missions de sauvetage par hélicoptère entre le 24 décembre et le 2 janvier. Les ambulances de l'entreprise ont également été fortement sollicitées durant cette période, avec 51 interventions, annonce-t-elle vendredi.

Les 27 et 31 décembre ont été particulièrement chargés, les équipages de sauvetage héliporté ayant effectué 19 interventions chacun des deux jours. Les engagements était surtout dus à des sportifs accidentés et des urgences médicales, selon le communiqué.

Les fêtes de fin d'année n'ont pas été les seules à être intenses: sur l'ensemble de l'année 2024, les hélicoptères d'Air Zermatt ont effectué près de 2100 missions, ce qui correspond pratiquement au niveau de l'année précédente. Avec plus de 1100 interventions, les ambulances ont elles également été sollicitées aussi souvent que l'année précédente.