L'accord sur les sacs plastiques payants remis en question

L'accord datant de 2016 sur les sacs plastiques payants dans les magasins est remis en question. Il a atteint ses objectifs de réduction et La Swiss Retail Federation envisage de le résilier. Dans le but d'alléger l'administration, sans supprimer l'obligation de payer.

Swiss Retail Federation n'envisage pas de supprimer l'obligation de payer les sacs plastiques distribués à la caisse Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

L'accord conclu en 2016 sur l'introduction de petits sacs en plastique payants aux caisses des magasins suisses est sur la sellette. La Swiss Retail Federation analyse si elle veut résilier l'accord conclu avec la Communauté d'intérêt (CI) du commerce de détail.

Cet accord de branche entre sa fédération et la CI du commerce de détail de Coop, Migros et Denner avait été conçu dès le départ pour ne durer que jusqu'en 2025, si les objectifs étaient atteints, a rappelé dimanche, Dagmar Jenni, directrice de l'association des entreprises de commerce de détail, Swiss Retail Federation, revenant sur une information publiée par la «SonntagsZeitung». L'accord stipule également qu'il sera prolongé de deux ans si les objectifs fixés ne sont pas atteints. Or, les objectifs de l'accord de 2016 ont été atteints très rapidement.

Aujourd'hui, 88% de sacs plastiques à usage unique en moins sont utilisés aux caisses des magasins de détail suisses par rapport à 2016. L'objectif était une réduction de 70 à 80%. Depuis des années, la valeur cible est dépassée. L'association part donc du principe que l'introduction de l'obligation de payer pour les sacs plastiques a atteint tous les consommateurs soucieux de l'environnement. «Plus rien ne bouge», a relevé Dagmar Jenni. Dans cette situation, il y a deux possibilités pour la direction de Swiss Retail Federation.

Obligation de payer: pas à l'ordre du jour

Les sacs «Raschel» – sacs en filet fabriqués à partir d'un tissu tricoté, souvent utilisé pour emballer des produits frais comme les fruits et légumes – ont occupé le Parlement à Berne à plusieurs reprises. En 2012, le Conseil national et le Conseil des Etats ont chargé le Conseil fédéral d'interdire les sacs en plastique jetables afin de protéger l'environnement. Mais à l'automne 2016, le Parlement est revenu sur sa décision et a laissé au commerce de détail le soin de veiller à ce que moins de sacs à usage unique soient mis en circulation.

Swiss Retail Federation n'envisage pas de supprimer l'obligation de payer les sacs plastiques distribués à la caisse, a ajouté Mme Jenni. Au vu des chiffres stagnants, il s'agit pour l'association de supprimer le monitoring sur la distribution des sacs payants, et uniquement de cela: «il s'agit d'alléger l'administration».

La Swiss Retail Federation représente 1900 entreprises de commerce de détail employant environ 60'000 personnes. La CI du commerce de détail n'était pas joignable pour une prise de position dimanche.