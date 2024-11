Comment garder les araignées dehors malgré le retour du froid

Voici le genre de situation qui me donne envie d'appeler le FBI et que je vous propose d'éviter autant que possible. (Image d'illustration) Photo: D.R.

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Je suis arachnophobe au dernier stade. Avec le retour du froid, imaginer tomber dans mon salon lausannois sur une zoropse à pattes épineuse, également appelée Nosferatu, pouvant atteindre la taille d'un veau bien nourri — huit centimètres en réalité — me donne envie de bouter le feu à mon immeuble.

Heureusement pour mes voisins et leurs biens, il existe différentes astuces permettant de maintenir les araignées à distance. Ô joie! Galaxus en liste quelques-unes sur son site Internet. Voici ma sélection de celles qui me semblent les plus porteuses d'espoir.

1 Faire le ménage

S'il est moins pénible de passer à côté du mouton de poussières qui traîne au pied du lit en faisant comme s'il n'existait pas que de risquer une sciatique en le ramassant, c'est typiquement ce genre de flemmardises qui fait la joie des aranéides. Un seul credo: faites régulièrement le ménage!

Débarrassez-vous plus souvent de vos déchets organiques, éliminez les moucherons et autres bestioles qui pourraient finir en aliment pour bébêtes à huit pattes. Ainsi, ces dernières ne proliféreront pas dans votre cocon (l'avez-vous?).

2 Sécuriser votre logis

Faire le ménage, c'est super (et pas seulement pour lutter contre les araignées). Encore faut-il que votre logement ne soit pas une passoire. J'aime l'idée rassurante d'évoluer en permanence sous la protection d'une moustiquaire. Mais vous conviendrez avec moi que ce modus operandi n'est pas des plus pratiques au quotidien.

Galaxus suggère une voie intermédiaire: y a-t-il des interstices dans les cadres de vos portes d’entrée ou du soul-sol? Si c’est le cas, les joints de caoutchouc autocollants sont une solution toute simple. Attention à aussi bien colmater les fissures et les fentes dans vos murs.

3 S'armer… et faire face

Oui, ce titre de section est extrême. Mais la situation l'est tout autant. Malgré toutes vos précautions, un corps poilu et grouillant digne du navet Arac Attack sorti en 2002 — j'en garde un souvenir ému — vous défie dans un genre de duel beaucoup moins alléchant que celui susurré par la voix douce et chaude d'Etienne Daho. Plus l'temps de niaiser: il faut fumer ce fumier (ou le «neutraliser», comme disent sobrement les forces de l'ordre dans les situations de crise).

Saisissez votre aérosol et Banzaï! Problème de ces bonbonnes disponibles facilement à l'achat, elles sont souvent hyper toxiques pour l'ensemble des êtres vivants. Si malgré la peur panique qui vous saisit, vous avez encore le self-control d'éviter de tuer au passage le chien de votre moitié et de développer une affreuse maladie de la peau, laissez-vous séduire par un attrape-araignées. Galaxus propose un modèle doté d’une petite trappe que vous pouvez actionner pour y faire entrer l'objet de votre dégout par l’autre extrémité. Personnellement, j'adore.