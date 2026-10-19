Considérée comme un grand espoir, Natalie Rickli ne se lancera finalement pas. La conseillère d'Etat zurichoise renonce à se porter candidate au Conseil fédéral.

«Je renonce à une candidature au Conseil fédéral»

«Je renonce à une candidature au Conseil fédéral»

Janic Urech , Lucien Fluri et ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère d'Etat zurichoise Natalie Rickli a annoncé lundi sur Instagram qu'elle renonçait à se lancer dans la course à la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Âgée de 49 ans, l'élue UDC explique vouloir se concentrer sur son canton.

«Le canton de Zurich, qui est le plus grand canton, a besoin d’un gouvernement stable en ces temps difficiles», a écrit Mme Rickli pour justifier sa décision. Elle s'est toutefois dite honorée que son nom ait été mentionné pour succéder au Vaudois

Natalie Rickli est conseillère d'État zurichoise et directrice de la santé depuis mai 2019. Au printemps dernier, elle avait annoncé qu'elle se présenterait aux élections du Conseil d'État au printemps prochain et qu'elle ne se porterait pas candidate au Conseil des Etats.