Micasa a de nouveaux propriétaires. Un groupe d'investisseurs suisses reprend l'ancienne enseigne de meubles de Migros. Celui-ci a décidé de fermer certains magasins de la chaîne Micasa.

Robin Wegmüller et Ulrich Rotzinger

Il y a un peu plus d'un an, un nouveau chapitre s'ouvrait pour l'ancienne enseigne de meubles de Migros. Lors de la vente des magasins spécialisés, le CEO Philipp Agustoni et l'ancien COO de Migros Fachmarkt AG, Manuel Landolt, avaient eux-mêmes mis la main à la pâte: ils avaient repris une partie de Micasa dans le cadre d'un «management buy-out».

Les familles d'investisseurs allemandes et autrichiennes Brandstetter-Finger et Wiest avaient également pris des participations dans les 30 filiales. Cette période de l'enseigne d'ameublement appartient pourtant déjà au passé.

Propriétaires inconnus

Car Micasa a besoin d'argent frais. Et cet argent arrive avec de nouveaux propriétaires, comme l'a révélé le blog financier Inside Paradeplatz. «Un groupe d'investisseurs suisses reprend 100% des actions de Micasa AG», confirme l'enseigne à Blick. La direction emmenée par Philipp Agustoni et Manuel Landolt reste en place: les deux hommes continuent de piloter l'entreprise sur le plan opérationnel.

Micasa ne dévoile toutefois pas l'identité de ces nouveaux propriétaires. Outre des capitaux frais, ces derniers apporteraient «une solide expérience entrepreneuriale ainsi que des compétences accrues en logistique, numérisation et technologie». Les investisseurs allemands et autrichiens s'effacent donc du paysage.

Quatre fermetures

Outre les remaniements au sommet, Micasa procède également à des «adaptations organisationnelles». En gros: quatre des 30 filiales s'apprêtent à baisser définitivement le rideau. Les sites touchés sont ceux de Crissier (VD), Langendorf (SO), Brügg (BE) et Buchs (SG). Le magasin du canton de Vaud fermera le 31 décembre 2026, tandis que les trois autres filiales cesseront leurs activités le 31 janvier 2027.

L'enseigne d'ameublement ne précise pas combien d'employés devront partir. «Des solutions de reclassement sont actuellement examinées pour les collaborateurs concernés», indique la direction. Lors de la reprise initiale par rapport à Migros, l'ensemble du personnel avait pourtant pu conserver son poste. Cela s'apprête désormais à changer.

La bataille du meuble

Les fermetures annoncées chez Micasa confirment ce que le secteur sait depuis un certain temps: la concurrence sur le marché suisse du meuble et de la décoration, dont le chiffre d'affaires total oscille entre 4 et 5 milliards de francs, fait rage. Les rivaux directs de Micasa se nomment Jysk, Mömax ou Livique, qui proposent eux aussi des meubles ainsi que des accessoires pour la maison et le jardin. Positionnés dans le segment de prix moyen, ils appâtent chaque semaine la clientèle à coups de promotions agressives.

Sans oublier le géant suédois du meuble IKEA et les discounters Conforama et Lipo, qui ciblent les ménages disposant d'un budget plus restreint. L'enseigne Beliani est elle aussi très agressive sur le plan publicitaire en ce moment. La pression s'intensifie également depuis le commerce en ligne avec le spécialiste Home24. Enfin, les maisons Möbel Pfister, Möbel Märki et Schubiger Möbel, tout comme occasionnellement XXXLutz, s'adressent à des clients au portefeuille plus garni.