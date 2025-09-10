DE
FR

Dès novembre
ESH Médias lance un nouveau journal pour le Nord vaudois

ESH Médias annonce la création du «Nord vaudois». Il paraîtra chaque semaine dès novembre 2025, avec une édition mensuelle distribuée en tout-ménage et une version numérique.
Publié: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
Jean-Philippe Pressl-Wenger a été nommé rédacteur en chef du nouvel hebdomadaire «Le Nord vaudois».
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média «Le Nord Vaudois». Le journal paraîtra une fois par semaine. Premier numéro prévu le 7 novembre 2025.

A lire aussi
La Région licencie l'ensemble de son personnel
Les médias en souffrance
La Région licencie l'ensemble de son personnel
Les autorités locales tentent de trouver une solution pour conserver le média
Disparition de «La Région»
Les autorités locales tentent de trouver une solution pour conserver le média

Du print et du numérique

Le nouveau titre sera tiré à 48'000 exemplaires. Il sera publié chaque semaine sur abonnement avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi. Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de «La Région», reste en place et assurera la rédaction en chef.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus