ESH Médias annonce la création du «Nord vaudois». Il paraîtra chaque semaine dès novembre 2025, avec une édition mensuelle distribuée en tout-ménage et une version numérique.

ESH Médias lance un nouveau journal pour le Nord vaudois

Jean-Philippe Pressl-Wenger a été nommé rédacteur en chef du nouvel hebdomadaire «Le Nord vaudois». Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média «Le Nord Vaudois». Le journal paraîtra une fois par semaine. Premier numéro prévu le 7 novembre 2025.

Du print et du numérique

Le nouveau titre sera tiré à 48'000 exemplaires. Il sera publié chaque semaine sur abonnement avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi. Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de «La Région», reste en place et assurera la rédaction en chef.