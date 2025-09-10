Jean-Philippe Pressl-Wenger a été nommé rédacteur en chef du nouvel hebdomadaire «Le Nord vaudois».
Photo: LAURENT GILLIERON
ATS Agence télégraphique suisse
Après la disparition de La Région le 18 juillet dernier, le Nord vaudois tient son nouveau journal. Le groupe ESH Médias a annoncé mercredi le lancement du média «Le Nord Vaudois». Le journal paraîtra une fois par semaine. Premier numéro prévu le 7 novembre 2025.
Du print et du numérique
Le nouveau titre sera tiré à 48'000 exemplaires. Il sera publié chaque semaine sur abonnement avec une édition par mois distribuée en tout ménage. Une déclinaison numérique est également prévue, a annoncé ESH Médias mercredi. Jean-Philippe Pressl-Wenger, ex-directeur et ex-rédacteur en chef de «La Région», reste en place et assurera la rédaction en chef.
