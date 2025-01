La Suisse lance un centre de pointe pour la surveillance génomique des pathogènes à Berne. Cette initiative vise à améliorer la détection et la compréhension des épidémies, tirant les leçons de la pandémie de Covid-19.

Le nouveau Centre de bioinformatique des pathogènes vise à renforcer la surveillance génomique des épidémies (archives). Photo: GAETAN BALLY

ATS Agence télégraphique suisse

Le Centre de bioinformatique des pathogènes (CPB) a été inauguré jeudi à Berne. Tirant les leçons de la pandémie de Covid-19, il vise à renforcer la surveillance génomique des épidémies et soutenir la recherche et les politiques publiques en la matière.

Cette initiative place la Suisse à la pointe de la génomique des virus et bactéries pathogènes, en s’appuyant sur des outils bioinformatiques avancés et une collaboration nationale et internationale renforcée, relève l'Institut suisse de bioinformatique (SIB), dont émane la nouvelle entité.

«Nous voulons ainsi être mieux préparés à la prochaine pandémie», a indiqué Aitana Neves, directrice du nouveau centre, à Keystone-ATS. Le CPB a pour objectif de gérer les données issues du séquençage génétique des microbes, provenant des eaux usées ou d’échantillons cliniques.

Objectif: surveiller leur potentiel épidémique, comprendre leur biologie et garantir une gestion durable des données pour la recherche et les décideurs publics.