ATS Agence télégraphique suisse

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Berne sera dirigée par une femme. La socialiste Marieke Kruit accède à la mairie après que le maire sortant, l'écologiste Alec von Graffenried, a annoncé qu'il renonçait à se présenter au second tour après son résultat décevant lors des élections municipales dimanche.

Arrivée en 3e position, la candidate vert'libérale Melanie Mettler ne se présentera pas non plus au second tour. Théoriquement, les membres du Conseil municipal élus dimanche pourraient se porter candidats. Mais ce scénario est très peu probable. Le délai officiel pour le dépôt des candidatures expire jeudi, date à laquelle l'élection tacite de la socialiste sera officiellement annoncée.

«Le résultat du 1er tour est clair et exprime également la volonté d'une majorité d'avoir une mairesse», a estimé mardi Alec von Graffenried en annonçant sa décision. Il entend donc préparer la passation de pouvoir et se réjouit de s'engager lors des quatre prochaines années en tant que conseiller municipal.

Stratégie gagnante du PS

La stratégie du Parti socialiste (PS) visant à attaquer le siège du maire en poste depuis huit ans s'est donc révélée gagnante. La conseillère municipale Marieke Kruit avait obtenu dimanche 46,5% des voix, devançant largement son rival écologiste qui avait recueilli 26,4% des suffrages.

«Je suis très heureuse et reconnaissante pour les nombreuses voix», a déclaré mardi Marieke Kruit, citée dans un communiqué du PS qui relève que la population lui a confié une grande responsabilité. L'élue siège à l'exécutif de la ville fédérale depuis 2021.

Alec von Graffenried, des Verts liste libre (VLL), était maire de la capitale depuis 2017. C'est la première fois depuis des décennies qu'un maire sortant n'est pas réélu.