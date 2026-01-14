Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 6, 16, 20, 32 et 33.

ATS Agence télégraphique suisse

Aucun joueur n’a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto mercredi soir. Les numéros tirés étaient le 3, 6, 16, 20, 32 et 33, avec le numéro chance 3, le rePLAY 1 et le Joker 385401. Lors du prochain tirage samedi, 4,1 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.