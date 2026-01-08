L'incendie d'un garage près de Bienne a pu être maitrisé

Ce jeudi 8 janvier, l'incendie d'un garage à Brügg (BE) a généré une forte fumée et une odeur désagréable. Alert.Swiss avait demandé aux habitants de cette commune à prendre des précautions. A 13h30, l'alerte a pu être levée.

Léo Michoud Journaliste Blick

Un incendie avec forte émission de fumée a été déclaré ce jeudi 8 janvier à Brügg (BE), juste après Bienne. Dès 12h30, les habitants des communes voisines d'Orpond et de Brügg ont été appelés à fermer portes et fenêtres et à arrêter la ventilation et la climatisation. L'alerte a pu être levée à 13h30.

«Ne vous rendez pas de la région touchée» et «alertez vos voisins», demandait le site Alert.Swiss, qui répertorie les dangers naturels. Outre le «fort dégagement de fumée», les flammes répandaient «une forte odeur très désagréable».

Un garage a pris feu

Un garage attenant à une entreprise a pris feu vers midi à la Wasserstrasse de Brügg. La police cantonale bernoise a été alarmée peu avant 11h45. «Les forces d’intervention ont immédiatement été dépêchées sur place et ont fait face à des flammes ainsi que de fortes fumées émanant d’un garage attenant au bâtiment d’une entreprise», indique la police.

Des dizaines de pompiers ont pu «contrôler et finalement éteindre le feu». Le garage et une partie du bâtiment attenant ont été fortement endommagés. «Au moment de l’incendie, les personnes présentes dans le bâtiment de l’entreprise impliquée ont pu sortir par leurs propres moyens», continue le communiqué. Une ambulance a été mobilisée à titre préventif.

Selon les connaissances actuelles, à aucun moment les fumées n'ont mis en danger la population. Le tronçon d'autoroute se trouvant à proximité a été totalement fermé au trafic durant une heure pour des questions de sécurité, de même que la Wasserstrasse (pendant trois heures). Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie et le montant des dégâts matériels.