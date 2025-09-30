DE
Lettres antisémites à Davos
A huitante ans, il menace un hôtel fréquenté par des Juifs

Un octogénaire de Davos a envoyé des lettres de menaces antisémites à un hôtel fréquenté par des clients juifs. Le suspect de 83 ans a admis les faits datant de septembre 2024 et juillet dernier, et devra répondre devant la justice.
Un octogénaire de Davos a envoyé des lettres de menaces antisémites à un hôtel.
Un octogénaire domicilié dans la région de Davos (GR) a envoyé deux lettres de menaces à un hôtel de la station grisonne, fréquenté par des clients juifs. Les faits incriminés remontent à septembre 2024 et au mois de juillet dernier. Le suspect les a admis.

Les lettres envoyées par l'homme âgé de 83 ans contenaient des propos antisémites. L'une d'entre elles contenait même des menaces d'assassinat, écrit la police grisonne mardi. Rien n'indique, en revanche, que le suspect entendait passer à l'acte. Ce dernier devra répondre des faits en question devant la justice.

