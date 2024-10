Pourquoi les bus lausannois sont-ils toujours en retard?

Depuis cet été, les retards et suppressions de bus à Lausanne deviennent un véritable casse-tête pour les usagers des Transports publics lausannois (TL). Les causes de ces perturbations sont multiples, indique «24 heures».

Dans les zones de travaux, les trolleybus ne peuvent pas toujours se connecter aux lignes aériennes, et doivent compter sur leur moteur auxiliaire. Photo: KEYSTONE

Si le lapin blanc d'«Alice au pays des merveilles» était «en retard, en retard, en retard», c'est peut-être qu'il empruntait des bus lausannois? En effet, depuis plusieurs semaines, les transports publics lausannois (TL) accusent des retards fréquents et parfois des suppressions de trajets, dérangeant les usagers, note «24 heures».

Plusieurs raisons expliquent ces retards. D’abord, les travaux sur le réseau, notamment pour le futur tram Lausanne-Renens, impactent les itinéraires et surchargent les bus. Ces derniers doivent de temps en temps contourner les zones en chantier.

Pannes et absences

Deuxièmement, l’usure des véhicules devient problématique et cause de plus en plus de panne. Dans les zones de travaux, comme celles liées au futur tramway, la connexion aérienne est impossible, indique le quotidien.

Les bus doivent donc fonctionner sur leur moteur auxiliaire, prévu pour un usage limité et occasionnel. Cette surutilisation le fatigue plus vite. En août, environ un bus sur cinq se trouvait immobilisé en réparation.

Troisièmement, l’absentéisme des conducteurs a atteint 9%, créant des difficultés pour assurer les trajets sans interruption. Ce manque de personnel de conduite chronique déstabilise le réseau, causant des suppressions de courses.