DE
FR

La mode trinque
Les recettes du commerce de détail repartent à la baisse en août

En août, les ventes du commerce de détail suisse ont baissé de 0,8% sur un an hors inflation. La chute est due aux carburants (-7,7%), tandis que les vêtements et chaussures ont le plus pesé en termes réels (-1,9%), selon l’OFS.
Publié: il y a 37 minutes
Partager
Écouter
Un pas en arrière, après deux pas en avant pour le commerce de détail helvétique en août. (archive)
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les chiffres d'affaires dans le commerce de détail helvétique ont flanché en août, après deux mois de hausse. Corrigé de l'effet des jours ouvrables ou fériés, le recul atteint 0,8% sur un an hors inflation et 0,2% en intégrant dans le calcul le renchérissement, indique mercredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Hors stations-service, le recul en termes nominaux est divisé par deux à 0,4%, quand celui en termes réels s'évapore complètement. La contraction abstraction faite de l'inflation est essentiellement attribuable aux carburants, dont la contribution aux chiffres d'affaires s'est étiolée de 7,7%. En termes réels toutefois, ce sont les vêtements et chaussures (-1,9%) qui ont pesé le plus lourd dans la balance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus