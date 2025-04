Les enfants ont souvent une relation très étroite avec leurs grands-parents. Photo: Getty Images/Maskot

Fabienne Eichelberger

Sur Instagram et Tiktok, de nombreuses contributions virales alimentent actuellement les discussions: elles mettent en parallèle les styles d'éducation des boomers (60-79 ans) et des millennials (30-45 ans). Des différences qui peuvent paraître amusantes à premières vues, mais qui sont souvent à l'origine de tensions dans les familles.

C'est notamment le cas lorsque les grands-parents s'occupent plus souvent de leurs petits-enfants. Margrit Stamm, experte en éducation, explique comment gérer ce genre de situation.

Margrit Stamm, les boomers et les millennials élèvent-ils vraiment leurs enfants de manière si différente?

Oui, il y a des différences. Mais on ne peut évidemment pas mettre toutes les personnes d'une génération dans une case. Même parmi ceux que l'on appelle les boomers et les millennials, il existe des styles d'éducation différents. C'est pourquoi je préfère parler de tendances.

Quelles sont ces tendances?

Les boomers eux-mêmes ont généralement reçu une éducation autoritaire. L'obéissance, l'assiduité et la discipline étaient des vertus importantes. Ils les ont souvent transmises à leurs descendants. Ils considèrent en outre les enfants comme des êtres résistants, capables de supporter certaines choses. Ils contrôlaient par ailleurs beaucoup moins leurs enfants que ce n'est le cas aujourd'hui. Ils leur laissaient par exemple la liberté de jouer seuls à l'extérieur. Les millennials voient plutôt leurs enfants comme des créatures vulnérables qui doivent être protégées et surveillées en permanence.

« La mère était une sorte de ministre de l'Intérieur et le père le ministre des Affaires étrangères »

Comment les rôles au sein d'une famille ont-ils évolué au fil du temps?

Chez les boomers, c'était généralement la femme qui assumait les principales responsabilités à la maison, l'homme allait travailler et était une majorité du temps absent. La mère était une sorte de ministre de l'Intérieur et le père le ministre des Affaires étrangères. Les pères d'aujourd'hui sont beaucoup plus engagés et s'efforcent de donner à leurs enfants plus de tendresse et de temps qu'ils n'en ont reçu de leurs pères.

En ce qui concerne les mères, beaucoup sont aujourd'hui bien formées et vont travailler. Mais elles ressentent souvent une grande pression et s'imposent l'exigence d'être une mère parfaite. Beaucoup lisent divers guides – par exemple sur l'éducation axée sur les besoins – si bien qu'il semble parfois que la maternité soit une thèse de doctorat.

« Les mères voient constamment comment les autres mères organisent parfaitement leur vie de famille »

Donc les mères d'aujourd'hui sont soumises à une énorme pression?

Bien sûr, la pression est là. Les réseaux sociaux jouent également un rôle. Les mères d'aujourd'hui sont presque submergées de conseils et voient constamment comment les autres mères organisent parfaitement leur vie de famille. Cela entraîne des comparaisons et le sentiment de ne pas être à la hauteur. Autrefois, c'était moins un problème. De manière générale, le contrôle social est plus important. Par exemple, d'autres parents réagissent avec irritation lorsque quelqu'un laisse son enfant aller seul à l'aire de jeux, et ils expriment cette irritation.

Comment la génération des boomers se comporte-t-elle en tant que grands-parents?

Si les grands-pères rattrapent leur retard, ce sont surtout les grands-mères qui assument une part importante de la garde de leurs petits-enfants. 46% d'entre elles s'en occupent régulièrement. C'est pourquoi les grands-mères sont souvent qualifiées de «mères de l'ombre». Mais comme elles ont généralement des idées spécifiques sur l'éducation en raison de leur propre expérience, le potentiel de conflit avec leurs propres enfants est important.

Que se reprochent mutuellement les boomers et les millennials?

Les millennials critiquent entre autres le fait que les boomers exigent constamment de la gratitude, donnent des conseils non sollicités et gâtent leurs petits-enfants. Inversement, de nombreux boomers estiment que leurs enfants millennials surprotègent et ramollissent leurs propres enfants. De plus, des tensions peuvent survenir lorsque les millennials donnent à leurs parents boomers le sentiment que seule leur propre forme d'éducation est la bonne et qu'ils leur donnent des instructions détaillées sur la quantité de sucre que l'enfant doit consommer ou sur la température du biberon.

Les petits-enfants souffrent-ils de ces conflits?

En général, non. Les enfants peuvent même profiter de différents styles d'éducation. Ils sont flexibles. Ils peuvent tout à fait se souvenir des règles en vigueur chez les parents et chez les grands-parents. La relation entre les grands-parents et les petits-enfants est souvent très étroite.

Margrit Stamm est professeur émérite de psychologie pédagogique et de sciences de l'éducation à l'Université de Fribourg. Elle dirige l'institut de recherche Swiss Education qu'elle a fondé et qui a son siège à Aarau. Photo: NZZ-Photographen-Team

Comment éviter les tensions entre parents et grands-parents?

Je conseille de convenir avec les grands-parents de certaines normes auxquelles on tient en tant que parents. Il n'est toutefois pas nécessaire d'entrer dans les détails. Les grands-parents peuvent parfois gâter leurs petits-enfants et avoir des règles plus strictes dans d'autres domaines. Mais ils doivent connaître leurs limites. Il n'est par exemple pas question de couper les cheveux de son petit-enfant ou de lui faire passer des examens médicaux sans l'accord de ses parents.

Quels sont les avantages d'un style d'éducation axé sur les besoins, comme le pratiquent de nombreux millennials?

L'enfant est pris au sérieux et apprécié avec ses besoins. Il reçoit beaucoup de réactions positives, ce qui est une base importante pour bien grandir. La communication se fait d'égal à égal et non de haut en bas.

« Si les enfants sont constamment surveillés et protégés, ils n'ont aucune chance de prendre des risques et de surmonter leurs peurs »

Et les inconvénients?

Les enfants sont souvent tellement au centre de l'attention qu'ils ont du mal à se situer dans le jardin d'enfants et n'apprennent pas à résoudre les problèmes par eux-mêmes. S'ils sont constamment surveillés et protégés, ils n'ont aucune chance de prendre des risques et de surmonter leurs peurs. Cela les rendrait pourtant plus résistants et plus robustes.

Que pourraient donc s'inspirer les millennials des boomers?

Donner plus de liberté à l'enfant, lui permettre de faire plus de choses et lui faire confiance. Un peu plus de décontraction réduirait la pression, tant chez les parents que chez les enfants.